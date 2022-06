Gaan we ons deze zomer dan echt zonder foundation opmaken?

Sinds de komst van Instagram en vooral ook TikTok is er in de make-up wereld enorm veel veranderd. Zagen de make-up trends gewoonlijk backstage bij de internationale Fashion Weeks het licht, nu zijn de social media de grote motor.

Klassieke cosmetica brands kunnen er niet omheen; om de boot niet te missen, kijken ook zij naar de influencers en zo is er een soort wisselwerking op gang gekomen. Beide partijen doen een duit in het zakje als het op nieuwe make-up trends aankomt. Daarnaast lanceren de cosmetica brands steeds nieuwere en geavanceerdere producten die aan de nieuwe trends tegemoet komen.

Zo is de klassieke foundation onder druk komen te staan. Overigens is dit geen nieuwigheid. Iedereen herinnert zich de introductie van de BB- en CC-crèmes, een soort gekleurde dagcrèmes die je foundation konden (moesten) vervangen voor een superlight dekking.

Gaan we ons deze zomer dan echt zonder foundation opmaken?

Want daar gaat het allemaal om: dekking en finish. De make-up trends voor zomer 2022 waar zowel de professionele visagisten als de influencers mee weglopen, gaan allemaal om een zo licht mogelijke dekking en een glanzende finish die je huid verfraait maar die – dat is heel belangrijk – de huid textuur nog wel laat zien. Poriën en sproetjes worden dus niet afgedekt.

Make-up trucjes die ik voorheen backstage bij de Fashion Weeks wel te horen kreeg om de dekking zo luchtig mogelijk te houden, waren:

Gebruik een kleine kwast zodat je zo min mogelijk product gebruikt.

zodat je zo min mogelijk product gebruikt. Gebruik alleen een beetje foundation waar nodig .

. Mix je foundation met een paar druppeltjes huidolie voor een lichtere dekking en een mooie glans.

voor een lichtere dekking en een mooie glans. Vervang je foundation door een BB of CC cream.

De make-up trends voor 2022 streven, zoals gezegd, opnieuw naar hypernatuurlijke, gezonde huidjes met een mooie gloed. Op deze huidjes worden tal van benamingen losgelaten, zoals ‘glazed donut skin’, ‘dolphin skin’, ‘dewy skin’, ‘glass skin’, ‘steamy skin’. De nieuwigheid zit ‘m vooral in de make-up producten die gebruiken.

1. Skin primers

Een must voor een modern opgemaakt huidje is een hydraterende skin primer. Primers zijn op dit moment hot-hot-hot. Ook in de online make-up klas van MAC Cosmetics die ik onlangs volgde, kwam dit make-upje steeds naar voren. Voor een hoogglans huidje kies je een hydraterende primer die een mooi gloed over je gezicht legt (in tegenstelling tot de primers die je huid matteren).

Dus: allereerst breng je een primer op je huid aan.

2. Illuminators en skin tints

Volgens de influencers bestaat stap 2 daaruit dat je producten gaat mixen. Dit is niet nieuw. We noemden al de mix van foundation met oliën. De visagisten van MAC gaven als tip om een licht dekkende foundation met een beetje primer te vermengen voor een nòg lichtere formule. Maar de influencers doen nog een stap verder, laten foundation achterwege, en mixen geavanceerde producten als illuminators en skin tints met elkaar.

Illuminators leggen, het woord zegt het al, een mooie gloed over je huid; een skin tint geeft je huid een delicaat tintje maar heeft een nog lichtere textuur dan foundation, BB of CC cream.

Stap 2 bestaat dus uit het aanbrengen van een illuminator (heel geliefd is Charlotte Tilbury Flawless Filter) en dan een skin tint die qua kleur bij jouw eigen huid aansluit.

3. Dé truc: een vochtige make-up sponsje

Dé truc zit ‘m echter in stap 3: met een vochtige Beautyblender werk je de producten voorzichtig in je huid. In plaats van een Beautyblender (dat eivormige make-upsponsje dat in 2003 een rage werd en sindsdien nog steeds een favoriet is), kun je ook elk ander make-up sponsje gebruiken.

En klaar is jouw ultramodern, ultralicht opgemaakt huidje met glans. Heb je imperfecties dan kun je die altijd even aanstippen met een minimum aan vloeibaar camouflageproduct.