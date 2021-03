Lente recept. Omeletrolletjes met verse lentekruiden

Vier de komst van de lente met een omelet met verse, misschien zelfs wilde lentekruiden. Wij kochten in Italië (waar we op dit moment zijn) op de lokale markt een mix van wilde venkelkruid, munt, paardenbloemblad en hop, maar elke mix van verse kruiden is goed. Ga voor de kruiden die jij lekker vindt. Majoraan, bieslook. Laaf je aan de kruiden van het seizoen.

Ingrediënten

2 eieren

200 gram verse lentekruiden

zout

extra vergine olijfolie

Ook nodig

satéprikkertjes

Bereiding

Was de kruiden en hak ze fijn. Breek de eieren in een kom, doe de kruiden en een snufje zout erbij en klop alle ingrediënten met een vork of garde los. Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en schenk het mengsel erin.

Doe een deksel op de pan en bak de omelet op een laag vuur ongeveer 5 minuten totdat de eieren gestold zijn. Draai de omelet nu voorzichtig om. Je kunt dat met behulp van een plat bord doen (bord op omelet leggen, pan omdraaien en omelet van het bord weer in de pan schuiven). Laat de omelet nog een paar minuten bakken.

Doe de omelet op een bord of snijplank en let hem afkoelen. Rol de omelet op en snijd hem met een scherp mes in stukken (rondjes) die je met satéprikkertjes vastzet.

Als je wilt kun je de omelet ook vullen met bijvoorbeeld ham en/of kaas. Leg het beleg op de omelet, rol hem op en snijd er rolletjes van.

TRENDYSTYLE