Beauty trends 2023. Ben jij bekend met cleansing balm en cleansing butter?

Vergeet je reinigingslotion. Volgens de beauty trends 2023 gaan we massaal aan de cleansing balm en cleansing butter, in goed Nederlands: reinigingsbalsem en reinigingsboter. Voor je huid, ja. Deze nieuwe huidverzorgingsproducten zijn geschikt zijn voor alle huidtypen en Tiktokkers zijn erdoor geobsedeerd.

Beauty trends 2023: cleansing balms en cleansing butters

Dat de jongste generatie zo enthousiast is over cleansing balms en butters is overigens niet verbazingwekkend. Huid en huidverzorgingsproducten staan centraal in de beautyroutine. Wrijven is uit den boze en sommige Tiktokkers worden al bijna hysterisch bij het aanraken van hun huid. Die willen ze zo lang mogelijk jong houden (wij niet!).

Als je weet dat wrijven wel als een skin crime wordt beschouwd, het zou rimpels veroorzaken en je huid verouderen, begrijp je meteen het succes van cleansing balm en cleansing butter. Deze producten smelten ze ongeveer op je huid, ook als je ze op de droge huid aanbrengt. Good bye, wrijving!

Voor elk huidtype en anti-aging

Veel voorkomende ingrediënten in cleansing balms en butters zijn amandelolie maar ook jojobawas en karité boter. Verder bevatten ze vaak werkzame stoffen met een anti-aging effect zoals extracten van rode vruchten en druiven, en vitaminen.

Olie, was, boter. Je voelt op je klompen wel aan dat dit een zachte weldaad is voor je huid. Dit soort reinigingsproducten zijn dan ook perfect voor de droge, gevoelige en rijpe huid. Maar ook als je een vette huid hebt, kun je deze producten heel goed gebruiken (anders dan je misschien denkt, wordt je huid er niet vetter van!).

Balms en butters hebben verder specifieke eigenschappen die make-up, restjes zonnebrandcrème en vuil als het ware oplossen waardoor ze zich gemakkelijk van je huid laten verwijderen. Je kunt ze zowel op een droge als op een natte huid gebruiken.

Double cleansing?

Sommige experts raden wel aan om er in de zomer, als je een zonnebrandcrème gebruikt, of in geval van een vette huid, na de balm of butter nog een schuimend reinigingsproduct te gebruiken. Dit zijn vooral de puristen die de Aziatische beautyroutine van double cleansing aanhangen. Hier geldt, zoals voor eigenlijk alles, dat je dat zelf, op basis van de reactie van je huid, het beste kunt bepalen.

