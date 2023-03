Pancakes op z’n Amerikaans. Foto Hanne Katten

In iedere Amerikaanse stad – of het nu New York, Las Vegas of Bishop (Californië) – is, is één ding zeker: je krijgt pancakes bij het ontbijt. Een must voor de zoetekauwen onder ons die bij een stevig ontbijt direct denken aan een dampende stapel pancakes, druipend van de zoete stroop en vrolijk roodgekleurde jam. Wij hebben het recept voor de echte Amerikaanse pancakes voor je. Om de dag goed mee te beginnen.

Pancakes op z’n Amerikaans voor een vrolijk ontbijtje

Ingrediënten voor 16 pancakes

400 gram bloem

½ eetlepel suiker

1 mespuntje zout

1 zakje gist

1 ei

500 gram melk

stroop

boter

Bereiding

Klop met een garde de bloem, de melk, het zout, de gist en de suiker goed door elkaar. Als het mengsel goed glad is, voeg je het ei toe en klop je alles nogmaals door elkaar. Laat het beslag tenminste een half uur rusten.

Smelt nu in een pan met een antiaanbaklaagje een beetje boter en schenk, als de boter goed warm is, een soeplepel beslag erin. Bak de pancake aan beide kanten goudbruin. Bewaar de pancakes op een warm bord (dat je op een pan met kokend water hebt gezet). Serveer de pancakes warm en met veel stroop.