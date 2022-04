Je kunt op je huid smeren wat je wilt, maar als je niet een beetje op je voeding let, zullen echte resultaten uitblijven. Je huid is spiegel van wat je eet.

Zo belangrijk is je ontbijt voor het welzijn van je huid

Een correct voedingspatroon kan vroegtijdige huidveroudering afremmen en rimpels voorkomen. Wat je eet, dat ben je. Een correct voedingspatroon is uiterst belangrijk voor een mooie, strakke en glanzende huid. In dit artikel leggen we je uit hoe je je huid mooi(er) kunt eten. Vooral het ontbijt is een belangrijk eet-je-mooi moment in de dag.

Een gezonde levensstijl voor een mooi uiterlijk

Een mooie huid begint met je levensstijl. Iedere vrouw heeft grote marges waarbinnen zij haar huid kan verbeteren. De belangrijkste regel is dat je letterlijk goed in je vel zit. Dat je je goed voelt in je lichaam en met je eigen huid. Dat is het begin van ware schoonheid. Blij zijn met jezelf dus. Daar gaat het om. En dan komen we meteen bij een ander schoonheidsgeheim. Probeer niet op anderen te lijken. Neem andere vrouwen niet als voorbeeld. En helemaal geen celebrities. Ook zij hebben hun schoonheidsfoutjes.

Gouden regels voor een mooie huid

Verder zijn er een paar gouden regels voor een mooie huid. Ze laten zich heel simpel in één zin samenvatten. Rook niet, eet gezond, beweeg regelmatig en zon verstandig. Een correct voedingspatroon kan vroegtijdige veroudering van de huid afremmen en rimpels voorkomen. We kennen allemaal de regels wel: veel groenten, vers fruit, voldoende vezels, voldoende eiwitten, liever geen suikers, gefrituurde voedingsmiddelen en bewerkt voedsel, zo min mogelijk ‘slechte’ vetten, maar natuurlijk wel onverzadigde vetzuren waaronder omega-3-vetzuren.

Onderschat het belang van een gezond ontbijt niet

Vooral het ontbijt is een belangrijk eetmoment voor de huid. Met de juiste voedingsmiddelen kun je de non-stop strijd tegen rimpels goed aanbinden. Ze kunnen de productie van collageen stimuleren, de huid hydrateren en haarvaatjes beschermen. Het ontbijt is een energiebron voor ons lichaam maar ook een concentraat van werkzame stoffen voor onze huid. Vitaminen, enzymen, onverzadigde vetzuren en anti-oxidanten vormen de hoofdingrediënten van het zogenaamde ‘beauty ontbijt’.

Voedingsmiddelen en hun heilzame werking

Laten we het beauty ontbijt eens onder de loep nemen en kijken wat de verschillende voedingsmiddelen voor onze huid kunnen doen.

Bosvruchten

Bosvruchten (bosbessen, bramen, zwarte bessen en frambozen) bevatten flavonoïden (krachtige antioxidanten), anthocyanen en vitamine C en zouden eigenlijk regelmatig deel uit moeten maken van een gezond ontbijt. Ze versterken namelijk de haarvaatjes en houden ze elastisch. De haarvaatjes zijn belangrijk voor een goede microcirculatie en de toevoer van zuurstof in de huid. Bovendien spelen ze een belangrijke rol bij de vernieuwing van de huidcellen. Het is daarom belangrijk om ze elastisch en sterk te houden.

(Chocolade)melk

Melk hoort ook bij een beauty ontbijt. Calcium is belangrijk voor de botten, dat weet iedereen, maar melk bevat ook aminozuren die de productie van collageen en elastine stimuleren. Voeg wat cacao aan de melk toe voor een lekker smaakje maar vooral ook vanwege de flavonoïden (antioxidanten). Verder bevat chocola onder meer tryptofaan, een stof die ontspannend werkt. En iedereen weet dat stress niet goed is voor de huid!

Fruit

Fruit maakt natuurlijk een belangrijk onderdeel van het ontbijt uit. Eet sinaasappels en grapefruits voor de vitamine C. Vitamine C helpt om vrije radicalen tegen te gaan, verbetert de elasticiteit van de huid en de haarvaatjes en speelt een rol bij de melanineproductie en kan dus ook helpen om vlekken op de huid tegen te gaan. Verder versterkt vitamine C de weerstand. Ook ananas heeft een gunstige werking op onze huid. Verse ananas bevat bromelaïne, een stof die ontstekingsremmend werkt en vochtophoping kan tegengaan. Aardbeien, meloen en mango bevatten bètacaroteen, de voorloper van vitamine A, en stimuleren de aanmaak van pigment waardoor de huid beter beschermd is tegen de zon. Appels zijn rijk aan onder meer vitamine A en C, oligo-elementen en mineralen.

Brood met boter

Brood is een snelle energie-verschaffer en dat is vooral aan het begin van de dag belangrijk. Volkorenbrood verdient de voorkeur. De oligo-elementen in volkorenproducten zijn goede vrienden van ons haar en nagels. Sommige volkorenproducten bevatten ook gamma-linoleenzuur (GLA, een onverzadigd omega-6 vetzuur) dat helpt om de huid te hydrateren. En boter is wellicht het voedingsmiddel dat het meest rijk is aan selenium. Selenium is een antioxidant en versterkt ook het afweersysteem. Verder bevat het een hoge dosis aan vitamine A.

Brood met boter en… honing!

Honing is een natuurlijk zoetmiddel dat rijk is aan vitaminen, aminozuren en mineralen. Honing zorgt voor een zoet ontbijtje en een mooie huid!

En als we na een gezond ontbijt overdag teveel eten?

Af en toe mag je wel eens uit de band springen. Vooral als je uit eten, wil je nog wel eens teveel eten. Geen nood. Om de overtollige calorieën te ‘annuleren’, houd de dag daarna gewoon een fruitdag!

