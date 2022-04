Iedereen verliest haar, gewoonlijk zo’n 50 à 100 exemplaren per dag. Verlies je in deze lenteperiode meer haar dan je lief is, dan is het tijd om daar even stil bij te staan.

Dit kun je doen als je momenteel meer haar verliest dan gewoonlijk

Een putje vol haar na het douchen, ongewoon veel haren op je kussen, een volle borstel na een paar slagen. Het zijn tekens aan de wand die je niet zomaar in de wind mag slaan of simpelweg aan de komst van de lente mag wijten.

Haaruitval is een volkomen normaal proces zolang het aantal haren niet ongewoon hoog is. Verlies je aanmerkelijk meer haar dan je gewend bent, dan is het allereerst zaak om na te gaan wat de oorzaak daarvan is. Ga bij jezelf na wat er in de afgelopen maanden in je leven is veranderd. Dit kun je doen aan de hand van een aantal vragen (maar er zijn er nog meer te bedenken):

Ben je anders gaan eten?

Volg je een streng dieet?

Ben je binnen korte tijd veel afgevallen?

Heb je een nare periode, misschien zelfs wel een rouwperiode, achter de rug?

Heb je stress, zorgen, een nieuwe baan?

Gebruik je (nieuwe) medicijnen?

Heb je ongewoon hard gewerkt?

Heb je Covid gehad?

Houd je er andere levensgewoontes op na (ben je bijvoorbeeld van de dagploeg naar de nachtploeg overgestapt)?

Ben je in de menopauze?

Ben je zwanger (geweest)?

Heb jij een ijzertekort of een tekort aan vitaminen?

Style je je haar anders dan gewoonlijk?

Gebruik je andere haarstylingsproducten dan anders?

Gewoonlijk valt abnormaal haaruitval terug te leiden op gebeurtenissen die zo’n zes maanden terug in de tijd liggen. Neem dat mee bij je zelfonderzoek. Heb je eenmaal de mogelijke oorzaak gevonden, dan is het zaak om die zoveel mogelijk weg te nemen. Heb je het vermoeden dat er lichamelijk iets niet in orde is, raadpleeg dan je huisarts.

Verder is het belangrijk om je haar en vooral je hoofdhuid, de basis van alles, goed te verzorgen. Vaak genoeg besteden we nog te weinig tijd en aandacht aan de gezondheid van onze hoofdhuid. Die moet, net zoals je haar regelmatig gereinigd en verzorgd/gevoed worden.

Experts raden aan om je haar en hoofdhuid niet te veel maar zeker ook niet te weinig te wassen. Twee à drie keer per week zou een goede norm zijn. Gebruik een milde en kwalitatief goede shampoo en conditioner. In geval van haaruitval kun je je hoofdhuid, voor het shampooën, extra voeden met een olie (kokosolie, arganolie, castorolie). Laat de olie intrekken en was de olie dan grondig uit met (milde) shampoo.

Heb je het idee dat je hoofdhuid niet helemaal schoon is, dus kun je je hoofdhuid af en toe scrubben. Je kunt zelf thuis een scrub maken van een olie met suiker of zout. Masseer de scrub met cirkelvormige bewegingen in je hoofdhuid. Ook hier geldt weer dat je de olie en de korrels goed moet uitspoelen.

Verder gelden de algemene stylingsregels in geval van haaruitval temeer: style je haar niet te heet, vermijd haarstylingsproducten met alcohol en bind het vooral niet te strak vast. Een vriendin van mij droeg haar haar eens dag na dag strak na achteren met enorme hoeveelheden gel totdat op een dag de plukken haar spontaan van haar hoofd vielen. Om maar te zeggen: een te heftige styling doet écht iets met je haar.

Pak haaruitval op alle fronten aan. Behandel je haar met liefde en zorg dat je voldoende vitamine B, D en zink binnenkrijgt. Zorg voor een eiwitrijk dieet en een gezonde levensstijl. Als het goed is, kun je na een paar maanden de eerste resultaten gaan zien. Net zoals bij skincare, geldt ook bij haarverzorging en het tegengaan van haaruitval dat geduld een schone zaak is.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE