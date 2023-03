Zo bizar is het spijkergoed voor lente zomer 2023. Op deze foto de Japanse tweelingen Ami en Aya. Foto Charlotte Mesman

Als je denkt dat alles op het gebied van spijkergoed is gezegd, heb je het mis. Het spijkergoed voor lente zomer 2023 is creatief en soms zelfs een beetje gek. Deze trend, die vorig jaar zomer al begon, zet dit seizoen helemaal door.

Spijkerrokken

Zo bizar is het spijkergoed voor lente zomer 2023. Op deze foto Tiffany Hsu. Foto ADVERSUS

Laten we beginnen met de spijkerrokken. Op dat gebied mag je dit seizoen een explosie aan interessante, leuke en fantasierijke dingen verwachten. De spijkerrokken van vorig jaar zomer worden floor sweeping lang en hebben allerlei grappige details zoals schuine naden, cargozakken, hoge splitten tot zelfs een ‘nep spijkerbroek’ die eronder uitkomt.

Zo bizar is het spijkergoed voor lente zomer 2023. Op deze foto Tiffany Hsu. Foto Charlotte Mesman

Hier komt het DIY element dat we al sinds een paar seizoenen in het spijkergoed zien om de hoek kijken. Van een paar afgeknipte broekspijpen maak je in een handomdraai een paar laarzen-overtrekken of creëer je – zoals Tiffany Hsu bij Salvatore Ferragamo in Milaan liet zien – een ‘nep spijkerbroek’.

Spijkerjurken

Zo bizar is het spijkergoed voor lente zomer 2023. Op deze foto Grece Ghanem. Foto Charlotte Mesman

Ook spijkerjurken zijn hot. Ze zijn superlang en komen in allerlei modellen. Van doorknoopjurken tot strapless jurken (en strapless doorknoopjurken!), van kort tot lang, met patchwork of in vernieuwende washes. Te koud voor een strapless of mouwloze spijkerjurk? De witte blouse biedt nog altijd uitkomst. Zie de charming look van evenzo charming Grece Ghanem, een mooi voorbeeld van het feit dat spijkergoed geen leeftijd kent.

Multiple denim modetrend

Zo bizar is het spijkergoed voor lente zomer 2023. Op deze foto Jessica Wang. Foto Charlotte Mesman

Een andere denimtrend die ons ook dit seizoen blijft achtervolgen, is de double denim trend. Of zeg maar gerust multiple denim trend. Want spijkergoed combineer je met spijkergoed en die lijn trek je in je hele look door. Dus niet alleen je kleding maar ook je schoenen, je tas, en als je een top in tule of mesh draagt (ja, die ragfijne topjes zijn supercool) dan draag je ook die met een jeans dessin. Nog leuker is het als niet alleen jij, maar ook je vriend, vriendin, zus en [vul maar in] ook helemaal in het spijkergoed gekleed gaat. Couple dressing of twin dressing is hot! Neem een voorbeeld aan de Japanse tweelingzusjes Ami en Aya (AmiAya)!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren. En dit is nog maar het topje van de ijsberg!

Klik hier voor streetstyle trends voor de heren op ADVERSUS