Dit zijn de belangrijkste zomerjassen trends voor 2023

Zomerjassen trends voor 2023. Photo courtesy of Fendi

Weet jij al wat voor een zomerjas het voor jou gaat worden? Het is dit seizoen moeilijk kiezen. Er hangt zoveel moois in de rekken. We zetten de belangrijkste zomerjassen trends voor 2023 voor je op een rijtje.

Bomber jacks

De bomber jacks voor zomer 2023 zijn onze grote favoriet. Ze zien er een beetje uit als Varsity jackets maar het ‘Varsity’ gedoe is eraf. Dus géén multi of bicolor jasjes en ook geen emblemen, maar superchique effen jasjes met drukknopen die je – liefst in dezelfde kleur – met een rok of broek combineert voor een geraffineerd ton sur ton effect. Zolang het nog koud is, draag je je bomber onder een (ruime) winterjas. Behalve bomber jacks met sportieve, elastische boorden gaan we ook kleine, klassieke jasjes dragen. Fendi presenteerde ze in vrolijke lentekleuren (zie de coverfoto).

Windjacks en parachute jassen

Zomerjassen trends voor 2023. Photo courtesy of Miu Miu

Andere favorieten voor zomer 2023 zijn de windjacks met grote steekzak van voren en de parachute jassen. Ze zijn misschien nog te koud voor het vroege voorjaar maar wél übercool. Zo’n windjack zien wij al met shorts/minirok en stoere sneakers (en blote benen). Maar totdat het zover is, is het ook cool op je spijkerbroek. In deze regen-en-wind bestendige categorie vallen ook de parachute jassen: vederlicht en lang.

Luchtige en korte puffercoats

Puffer jack. Photo courtesy of Dior

Voor liefhebbers van de puffercoats zijn er de voorjaarsversies in light uitvoering en vaak kort. Superleuk voor op een spijkerbroek of lange spijkerrok. Donkerblauw is én blijft dé kleur. En anders neutrals: beige, poederroze, bleek saliegroen.

Spijkerjassen

Een andere top zomerjassen trend voor 2023 is de spijkerjas: kort, lang, superlang, als trench coat of jaren ’90 spijkerjack, als lange jas of korte mantel (maar dan in het denim). De kleuren lopen uiteen van klassiek denim blauw tot moderne washes en vintage looks.

Trenchcoats

Lang leve de trenchcoat! Lang, kort, met een klassieke of moderne snit. Maar vooral: in het klassiek beige.

Leren jacks met vintage look

Zomerjassen trends voor 2023. Photo courtesy of Diesel

Leren (nepleer is ook prima!) jassen en jacks zijn meer dan gewoonlijk aanwezig. Ze beschermen je tegen regen en wind en laten zich met elke outfit combineren. Voor een up-to-date look combineer je leer met leer (in dezelfde kleur en kwaliteit).

Lange jassen

Klassieke lange jas. Photo courtesy of Max Mara

Maar vergeet ook de klassieke lange jas niet. Het modehuis Max Mara stuurde een paar kanjers van een exemplaren de catwalk op. Superchic, lang en in dezelfde kleur als de rest van de look. Want ton sur ton – we kunnen het niet genoeg zeggen – is opnieuw dé grote modetrend van het seizoen.

