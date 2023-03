Ben jij al bekend met de nieuwste badmode trends voor zomer 2023? Wordt het een bikini of badpak? We helpen je bij je keuze.

Badmode trends 2023. Bikini of badpak? Zo komt jouw figuur het mooist uit

Elk jaar is het weer spannend. Wat gaan de swimwear trends doen? Hoe gaan we straks naar het strand? Wordt het een bikini of badpak? En welk model? Welke kleur? We vertellen je er meer over de badmode trends voor 2023.

Badmode trends 2023

De badmode trends voor zomer 2023 sluiten zoals altijd aan bij de modetrends. De mood voor zomer 2023 is stijlvol en ook een tikje glam, vrouwelijk, met hier en daar retro invloeden. We zetten de badmode trends voor je op een rijtje.

Metallic en pailletten

Goud, zilver en pailletten komen we in de modecollecties voor zomer 2023 volop tegen. Deze trend is ook in de badmode goed vertegenwoordigd. Houd je wel een beetje van een diva-look dan schitter je deze zomer op het strand in metallics of gekleurde pailletten.

Vintage fantasieën

De hang naar vintage komt in de badmode terug in de vorm van retro fantasieën. Denk hierbij aan bloemenprints in jaren ’70 stijl.

Neon kleuren

Heb je al die neon accenten – acid green, fluo geel – in de mode al gezien? Die gaan we dus ook naar het strand dragen! Effen kleur – vergelijk het met de ton sur ton modetrend zijn hot. Supercool voor types die niet graag onopgemerkt door het leven gaan.

Cut-out badpakken

Het is al een paar zomers een huge (bad)modetrend: cut-out modellen. Ook deze trend blijven we in zomer 2023 volop in de swimwear zien. Denk aan superchique badpakken met spannende inkepingen of modellen die één schouder vrijlaten (one shoulder modellen). Deze modellen zijn ultravrouwelijk.

Bandjes bikini

Als het op bikini aankomt, dan drukken de Y2K (eind jaren ’90, begin jaren ’00) hun stempel. Misschien herinner je je die bikinitopjes en –broekjes met verstelbare bandjes nog? Die gaan het zomer 2023 weer helemaal maken. Net zoals vorig jaar zomer mag je de bandjes ook op originele manier dragen bijvoorbeeld door ze een paar keer rond je bovenlichaam te draaien voordat je ze strikt.

Bikini of badpak? Wat jij?

Maar hoe maak je nu je keuze uit al deze spannende badmode trends? Het antwoord is simpel: wat de trends ook dicteren, het belangrijkst is dat je je goed voelt in je bikini of badpak. Met andere woorden: kies voor badkleding die je zelfverzekerd maakt en de schoonheidsfoutjes die je denkt te hebben en die jou storen zoveel mogelijk camoufleert.

Elk jaar is het – als het op populariteit aankomt – een nek-aan-nek race tussen de bikini en het badpak. De afgelopen zomers was de bikini, vooral onder de jongeren, erg populair maar het badpak is een enorme comeback aan het maken. We zetten de voors en tegens van beide voor je op een rijtje.

Het badpak

Het badpak is voor iedereen geschikt en voor elke leeftijd. Het is stijlvol of juist heel sportief. Qua stijlen en moods doet het in niets onder voor de bikini. Dat preutse imago van weleer heeft het badpak inmiddels voorgoed van zich afgeschud. De modellen zijn modern, stylish en helemaal up-to-date. Het badpak heeft ook nog eens een groot voordeel: het kleedt mooi af en – juist, ja! – het camoufleert schoonheidsfoutjes.

Voor elk figuur is er wel een model te vinden dat optimaal afkleedt. Bovendien zijn er tegenwoordig badpakken die, zonder dat het te zien is, actief corrigeren. De onderlaag van zo’n corrigerend badpak biedt extra stevigheid (zoals bij je heupen of je buik) en de bovenlaag zorgt ervoor dat van die extra ondersteuning niets te zien is. Er zijn ook corrigerende badpakken met beugel die dan ook weer heel mooi verborgen is maar wel alles op z’n plaats houdt. Een merk als Annadiva heeft ook corrigerende badpakken in grote maten.

De bikini

De bikini is, we zeiden het al, vooral populair onder de jongeren. Het samenstel van topje en broekje is jong, hip en ondeugend omdat je veel huid showt. Het leuke van een bikini is ook dat je er mee kunt mixen en matchen. En omdat je meer huid toont, worden ook je rug en buik bruin. Maar de bikini is niet geschikt voor elke sportieve activiteit en ook niet voor elk figuur, al zijn er tegenwoordig wel topjes die een zware boezem ondersteunen.

Aan jou de keuze!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS