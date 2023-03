Cargobroeken zijn dé modetrend voor 2023. Zelfs in de streetstyle mode bij Chanel kwamen we de cargobroek tegen.

Streetstyle 2023. Zo wordt je cargobroek superchic! Foto Charlotte Mesman

De cargobroek is de absolute mode must-have voor lente zomer 2023. Deze stoere broek met grote zakken domineerde niet alleen vele catwalks maar bleek ook in de streetstyle mode tijdens de Fashion Weeks een grote favoriet.

Streetstyle 2023. Zo wordt je cargobroek superchic! Foto Charlotte Mesman

De cargobroek grote favoriet

Dit seizoen gaan we de cargobroeken in alle mogelijke versies dragen. De meest opvallende is die in satijn. Deze broeken in glansstofjes hebben ook nog eens schitterende kleuren. We zagen ze bij onder meer Fendi en Versace.

Ook heel populair is de cargo pant in denim. Ook hier komen we weer van alles tegen. Broeken met véél megazakken die je dichtmaakt met verstelbare gespbandjes die vrolijk rond je benen dansen, maar ook cargobroeken in denim met tie and dye effect, om maar iets te noemen.

En dan zijn er nog de cargo bermuda’s zoals bij Givenchy, de militaire cargo zoals die van Dior en de cargo-minirokken zoals die van Miu Miu. En dit is nog maar een kleine greep uit het grote aanbod cargobroeken (en rokken).

Cargobroeken in de streetstyle mode

Streetstyle 2023. Zo wordt je cargobroek superchic! Foto Charlotte Mesman

De combinatie cargobroek en (bouclé) jasje is er dan ook eentje om in de gaten te houden. We zochten een paar voorbeelden voor je uit. Zo draagt Niki Wu Jie een kort roze bouclé jasje met denim cargo pants en – supercool! – puntige pumps. Maria Theodorsen draagt een roze met witte blazer (Chanel) met daaronder een T-shirt met opdruk en daaronder – je raadt het al – een stoere cargo broek.

Streetstyle 2023. Zo wordt je cargobroek superchic! Foto Charlotte Mesman

De influencers bij de modeshows hebben deze trend al op grote schaal omarmd. We zagen ze overal dragen. Zelfs – en nu komt het! – bij Chanel. Het modepubliek had de keurige setjes en pakjes – think bouclé jasjes met bijbehorende rok of broek – van het Franse maison ‘uit elkaar gehaald’ en er een mix and match formule met de cargobroek op los gelaten. Puristen vinden het misschien niets maar het is toch wel een sign of the times.

Streetstyle 2023. Zo wordt je cargobroek superchic! Foto Charlotte Mesman

Tot slot hebben we ook nog een outfit voor je waarin een zwart met wit geruit blouclé jasje (ruitjes zijn hot!) wordt gedragen met een donkergrijze cargobroek.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en maak je eigen (superchique) combinaties.