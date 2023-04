Huidveroudering en anti-aging middelen

Huidveroudering is een thema waar we nooit genoeg over kunnen weten. We krijgen er allemaal mee te maken en allemaal zouden we maar wat graag de wijzers van de klok willen terugzetten. Natuurlijke huidveroudering kun je niet voorkomen maar je kunt het huidverouderingsproces wel vertragen en er zijn zelfs remedies die je huid aanzienlijk kunnen verbeteren.

We interviewden prof. Francesco Bruno, dermatoloog in Milaan, Italië, medeoprichter van de ISPLAD (de Italiaanse vereniging van esthetische en plastische dermatologie) over het proces van huidveroudering, de vijanden van de huid en vooral ook over huidverzorging en mogelijke anti-aging middelen. Prof. Bruno legt niet alleen uit wat huidveroudering nu eigenlijk is maar geeft ons ook waardevolle adviezen mee waar je direct iets mee kunt.

Interview met prof. Bruno over huidveroudering en anti-aging middelen

Wat gebeurt als onze huid veroudert? Wat zijn de natuurlijke veranderingen die onze huid in de loop der jaren ondergaat?

Ik zal proberen het zo simpel mogelijk te houden. Je zou kunnen zeggen dat het opperhuid, de bovenste huidlaag, ‘steunt’ op de dermis, de lederhuid, de tweede huidlaag. De lederhuid is dus zo een beetje de fundering van je huid. Die lederhuid verzwakt in de loop van de tijd, je opperhuid verliest zijn ‘fundering’ en ‘zakt in’, waardoor je die beruchte ‘rimpels’ of andere verzakkingen krijgt die we zo goed kennen. Dezelfde opperhuid die ook je eerste huidbarrière is, wordt in de loop van de jaren ook nog eens dikker.

Behalve met natuurlijke huidveroudering krijgen we vaak ook te maken met schade aan de huid door verkeerde gewoonten of andere ‘foute’ gedragingen in onze levensstijl. Wat zijn de grote ‘vijanden van de huid’?

Hoe je leeft, je leefgewoonten, je levensstijl, is heel belangrijk. Zon – Roken – Slapen – Voeding – het zijn allemaal belangrijke factoren die enorm veel aandacht nodig hebben. Er bestaan stoffen (enzymen) die bekend staan onder de naam metalloproteïnasen die de huid verwoesten. De factoren die ik hierboven noemde, verhogen de activiteit van deze enzymen. Voeg je aan de blootstelling aan de zon roken toe, dan krijg je een synergie – de twee versterken elkaar – die uiterst schadelijk is voor je huid.

Kunt u ons op een eenvoudige manier uitleggen wat er gebeurt als de huid schade oploopt?

In onze huid bevinden zich cellen, fibroblasten, die zorgen voor de productie van drie fundamentele stoffen: collageen, elastine, hyaluronzuur. De factoren die ik noemde, vooral de zon, beschadigen deze cellen waardoor de andere stoffen vervolgens afnemen.

Huidveroudering zoveel mogelijk voorkomen of vertragen door de huid vanaf jonge leeftijd te voeden en beschermen is ongetwijfeld één van de meest effectieve manieren om de huid – voor zover dat mogelijk is – strak en elastisch te houden. Welke adviezen kunt u ons nog verder meegeven om de huid te verzorgen en beschermen tegen externe factoren, de vijanden van onze huid die u al noemde?

De huid op een serieuze manier tegen de zon beschermen, met producten met een hoge beschermingsfactor. Ik raad aan bij de eigen dermatoloog te informeren naar de meest geschikte producten. Laten we ook niet vergeten dat de zon kankerverwekkend is, onbeschermde blootstelling aan de zon veroorzaakt epitheliomen (goed- en kwaadaardige gezwellen) en melanomen. Het is inmiddels bewezen dat zelfs zonverbrandingen die je als kind hebt opgelopen je huid vatbaarder maken voor tumoren op latere leeftijd.

Hoe belangrijk is voeding, ten goede of ten kwade, voor de huid?

De huid is altijd de spiegel van onze gezondheid. In de voedingsmiddelen die ik ga noemen, zijn weldadige eigenschappen voor de huid te vinden.

In het ontbijt mag eigenlijk nooit fruit ontbreken, vooral bosvruchten zijn een weldaad voor je huid. Ze bevatten vitamine C, carotenoïden, vitaminen uit groep B, minerale zouten, fenolische stoffen en fructose.

Noten in kleine hoeveelheden verminderen de kans op hartproblemen, helpen om de bloeddruk en het slechte cholesterol onder controle te houden, kunnen het voorkomen van ontstaan van borstkanker voorkomen dankzij de overvloedige aanwezigheid van omega-3-vetzuren, en een hoog gehalte aan antioxidanten, ook belangrijk voor de gezondheid van de huid.

Vette vis (bij voorkeur lokaal geproduceerd) is goed vanwege het hoge gehalte aan omega 3. Matig de consumptie van rood vlees, wit vlees is beter, maar ook in dat geval raad ik aan altijd de herkomst te controleren. Zelf heb ik veel bedenkingen bij voedingsmiddelen die van te ver komen, omdat ze behandelingen kunnen ondergaan.

Veroudering, ook die van de huid, mag dan een onomkeerbaar proces zijn, dat neemt niet weg dat de moderne anti-aging therapieën van vandaag de dag kunnen helpen in de strijd tegen huidveroudering, ook al is het vaak niet gemakkelijk om je te oriënteren. Het aanbod van anti-aging behandelingen is groot maar uiteindelijk zal slechts een klein deel daarvan de gewenste resultaten opleveren. Wat zijn volgens u, gebaseerd op uw ervaring, de therapieën en behandelingen die iets op het gebied van huidverjonging te bieden hebben?

Laat ik eerst iets vooropstellen, iets dat ik eigenlijk altijd zeg. Crèmes op basis van collageen, hyaluronzuur en elastine doen absoluut niets voor je huid. Zoals ik al uitlegde, zit de schade van huidveroudering vooral in de lederhuid, en een stof die in een crème zit kan nooit zo diep komen. Om het nog maar niet te hebben over hyaluronzuur of collageen in drinkwater. Tenminste anderhalf liter water per dag drinken is ongetwijfeld goed voor je huid en je gezondheid in het algemeen, maar met het risico dat ik de lezers er aanstoot aan geven, durf ik te zeggen dat kraanwater, in Italië in ieder geval, ook uitstekend is.

Het is waar dat er heel veel anti-aging middelen zijn, misschien wel teveel, maar er zijn er maar weinig die echt werken.

Heb je eenmaal de ‘vijanden van de huid’ geëlimineerd, dan is mijn eerste advies: koop niet zomaar producten of producten omdat er reclame voor gemaakt wordt. Je huid is een orgaan, zoals je hart, je lever en als je het probleem van huidveroudering serieus wilt aanpakken, dan raad ik je aan om advies aan een dermatoloog te vragen. Na een nauwkeurige check-up van je huid, zal de specialist de voor jouw huid meest effectieve behandelstrategie adviseren. De remedies waar ik de voorkeur aan geef zijn: biorevitalisatie, fillers met hyaluronzuur, botox en mesobotox. Deze behandelingen baseren zich niet enkel op het simpele ‘opvullen’ van rimpels maar stimuleren ook de fibroblasten die ik al noemde.

De niet-ablatieve fractionele laser Cynosure is een andere geldige remedie, die hetzelfde principe gebruikt.

Met dank aan prof. Francesco Bruno, www.francescobrunodermatologo.it