Lente recept. Groene asperges met amandelen en kappertjes

Geniet jij ook zo van asperges? Houd het simpel maar voeg tegelijkertijd een feestelijke twist toe met ingrediënten als amandelen en kappertjes.

Ingrediënten voor 2 personen

500 gram asperges

zout

extra vergine olijfolie

100 gram amandelschaafsel

2 eetlepels kappertjes

peper

rozemarijnbloemetjes (of fijngehakte verse peterselie)

Bereiding

Verwijder het onderste gedeelte van de asperges en kook de asperges in water met zout gaar (of stoom ze gaar). Zet ze rechtop met de kopjes boven water of leg ze ondergedompeld in een pan met water die breed genoeg is om de kopjes niet te breken. Prik na 5 tot 8 minuten in het brede uiteinde om te controleren of de asperges gaar zijn.

Verhit de olijfolie in een pannetje, voeg de kappertjes (als ze ingelegd zijn met zout, zout eerst afspoelen) en het amandelschaafsel toe en laat alles een paar minuten bakken. Je kunt ook alleen de olijfolie met kappertjes even opbakken en de amandelen apart roosteren. Daartoe verhit je een pannetje op een middelhoog vuur. Voeg het amandelschaafsel toe en roer of schud met de pan om het schaafsel te toasten.

Leg de asperges op een warm bord en schep de kappertjes en amandelen over. Maal er verse peper over en garneer met rozemarijnbloemetjes of verse peterselie.

Tip. Serveer met gekookte kwarteleitjes.

