Zin in een nieuwe haarkleur? Dit zijn de haarkleurtrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

De nieuwste haarkleurtrends voor 2023 – het zijn er véél – zou je kunnen zien als een vergaarbak van alle trends van de afgelopen seizoenen. Of het nu om blond, rood, brunette of grijs gaat, warme of koude tinten, wild of chic, alles komen we dit jaar tegen. Met natuurlijk wel weer wat kleine accentverschuivingen. We zetten de belangrijkste haartrends voor je op een rijtje. Maar eerst iets meer over de mood.

De mood

Zin in een nieuwe haarkleur? Dit zijn de haarkleurtrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Afgelopen winter hebben we een terugkeer van brunette haarkleuren gezien, maar vanzelfsprekend gaan we tegen de zomer weer lichtere en blondere tinten zien. Verder blijft rood een topper. Plus: we blijven met gekke, absurde en spannende kleuren en kleurzettingen spelen zoals in de populaire Gemini hairtrend.

9 Hotte haarkleurtrends voor 2023

En dan hier de haarkleurtrends voor 2023 in een notendop:

#1 Barbie blonde

Hoogblond is terug! Het is niet een van de gemakkelijkste haartrends – ronduit ongezond voor je haar en high maintenance – maar het is wél een superzwoele blikvanger. Op een kortere haarlengte is het wel te doen, maar laten we deze trend nu ook (juist) op lange manen zien!

#2 Camel beige balayage

Balayage (handgezette highlights) blijft dé meest geliefde haarkleurtechniek – in combinatie met een goed gekozen toner – en we spelen met nuances. Camel beige is een geliefde kleurnuance die is geïnspireerd door de jaren ’70. Het gaat hier om vrij neutrale tinten – niet warm en niet koud – die ook niet al te licht zijn. Superchic!

#3 Tiramisù hairtrend (crèmegeel, koffie en chocolade)

Zin in een nieuwe haarkleur? Dit zijn de haarkleurtrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

In de tiramisù hairtrend overheersen warme goudbruine tinten die doen denken aan die van tiramisù. Ook hier gaat het weer om een balayage. Als deze highlights goed worden afgestemd op je haarkleur heb je er maar weinig onderhoud aan. Low maintenance, high impact!

#4 Milk brown

Een supergeliefde haarkleur voor 2023 is milk brown, een zachte melkbruine kleur, een beetje zoals chocolademelk (met veel melk). Deze haarkleurtrend die werd gezet door Hailey Bieber en Taylor Hill is nog steeds enorm populair (en ook heel mooi, als je het ons vraagt).

#5 Candlelit brunette

En andere brunette haarkleurtrend is candlelit brunette. Dit is een balayage in meerdere bruintinten die dicht tegen elkaar liggen zodat je een overal brunette uitstraling krijgt maar dan wel met diepte in je haar.

#6 Roodtinten

Model Louise Robert ging van kersenrood naar koperrood. Foto Charlotte Mesman

Rood is red hot! De trend werd nu al weer een paar seizoenen geleden gezet door Kendall Jenner en is sinds niet meer weggeweest. Elke roodkleur is goed: van kersenrood tot koperrood en goudrood. Rood is het! Deze haarkleur komt in alle mogelijke haartechnieken: van balayage tot effen haarekleuren, intens of subtiel.

#7 Gemini haar

Houd je wel van iets geks of kun je niet kiezen tussen twee haarkleuren, dan Gemini haar – naar het sterrenbeeld Tweelingen – iets voor jou. Het gaat hier om twee vaak contrasterende haarkleuren die je tegen elkaar afzetten. Je kunt denken aan de linkerhelft van je haar in bijvoorbeeld rood en de rechterhelft in het blauw (zie ook de skunk hair trend van een paar seizoenen geleden). Maar je kunt ook de voorste lokken een felle kleur meegeven (een heel scherpe vorm van face framing) en de rest van je haar natuurlijk laten. Dit is een haarkleurtrend die vraagt om een persoonlijke input.

#8 Gloss

Glanzend haar is nog steeds een supertrend (wie wil er nu geen glanzend haar?). Vraag je kapper om een gloss of een toner in een kleur die heel dicht bij je eigen haarkleur ligt.

#9 Natuurlijk grijs haar

Natuurlijk grijs haar voor Sarah Harris van Vogue. Foto Charlotte Mesman

Natuurlijk grijs is één van de weinige goede dingen die we aan de Covid-tijd hebben te danken. Wij denken dat deze haartrend nooit meer weg zal gaan. Let wel op: het is niet alleen een kwestie van niet meer verven. Natuurlijk grijs haar heeft vaak wel wat kleurondersteuning nodig, of dit nu highlights/lowlights zijn om er diepte in te brengen, of grey blending, of misschien een zilverconditioner om een gele ondertoon tegen te gaan.

