Rood is een power haarkleur voor 2022 (en Kendall Jenner weet het)

Vorig jaar stal topmodel en influencer Gigi Hadid de show met haar donkerrode haarkleur (die ze inmiddels alweer verruild heeft voor donkerblond met highlights). Dit jaar is het topmodel Kendall Jenner – een zwaargewicht als Gigi – die een lans breekt voor rode haarkleuren.

Rode haarkleuren voor 2022. Gigi Hadid. Photo courtesy of Versace

Wij spotten het Amerikaanse model eind februari jl. op de catwalk van Prada (herfst winter 2022 2023) met een koperrode haarkleur met goudachtige gloed. Een totaal andere roodkleur dan Gigi die meer naar kersenrood neigde, maar wél weer rood. Met andere woorden: rode haarkleuren zijn een super trend voor 2022.

Rode haarkleuren staan al sinds een paar seizoenen in de belangstelling. Toch aarzelen we nog vaak als het op rood aankomt. Veel mensen (ondergetekende incluis) vragen de kapper tijdens het haarkleuren om vooral dat rode gloedje eruit te halen.

Waarom die voorzichtigheid met rood? Er zijn verschillende verklaringen voor te vinden. Ten eerste omdat we de afgelopen jaren zo gewend zijn geraakt aan koele haarkleuren (platinablond, asblond, grijs) dat we onszelf niet echt met warme toonaarden kunnen voorstellen. Maar ook omdat je met rood haar ontzettend opvalt.

Rood is een power haarkleur voor 2022. Model Kendall Jenner. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Slechts een heel klein percentage van de wereldbevolking (ongeveer 2%) heeft rood haar. Rood haar is dus iets unieks. Daarbij komt nog eens dat rood ròòd is. Rood is een heftige kleur. Het is de kleur van passie, gevaar, temperament, sensualiteit. Allemaal dingen die we misschien best in ons willen hebben (wie wil niet een beetje femme fatale zijn?) maar niet altijd zo direct willen uitstralen.

Rode haarkleuren vragen dus om een beetje lef. Wie weet of jij dit seizoen de stoute schoenen aantrekt en aan deze nieuwe haartrend gehoor geeft. Het goede nieuws is overigens dat je ongeverfd, natuurlijk haar heel gemakkelijk rood kunt (laten) verven. Er hoeft geen bleekmiddel aan te pas te komen.

Mocht je twijfelen dan kun je ook eerst met een uitwasbare roodkleur experimenteren. Er bestaan tegenwoordig ook rode gloss behandelingen (in de salon) die je al snel weer uitwast, wat natuurlijk een voordeel is als je toch liever rood-af bent maar een nadeel is als je die rode haarkleur supermooi bij jezelf vindt staan.

Overigens is het ene rood het andere nog niet. Je kunt kiezen voor warme tinten als koper, gember, toffee of goudrood, maar ook voor koude tinten als kersenrood en aubergine (zoals we die in de jaren ’80 wel droegen). Verder zijn er nog moderne haarkleuren als strawberry blonde en allerlei ‘kunstmatige’ kleurtjes die de natuurlijke rode haarkleuren niet willen nabootsen en juist daarom heel hip, maar ook sterke blikvangers zijn.

Bedenk van tevoren welke kant je op wilt en verzamel fotomateriaal. Vraag ook advies aan je kapper. De roodkleur die je kiest moet passen bij je teint en moet de kleur van je ogen laten spreken.

Een vuistregel is: hoe lichter je huidkleur, hoe lichter de roodkleur. Een andere klassieke vuistregel is: warme huidskleuren combineer je met warme roodkleuren, koele huidskleuren met koude roodkleuren. Maar deze regel gaat tegenwoordig op de schop want ook met contrasten kun je spannende looks creëren. Uiteindelijk is het – zoals altijd – meer een kwestie van smaak. Jouw persoonlijke keuze.

