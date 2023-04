Italiaanse groentesoep met verse doperwten en parelgort. Foto Charlotte Mesman

Niets is lekkerder dan een lichte groentesoep met seizoensgroenten als verse doperwtjes. We hebben een light versie uit de Italiaanse keuken voor je die nu eens niet met een soffritto van ui, wortel en selderij in hete olijfolie begint. In plaats daarvan doe je alle groenten direct in water – zonder bouillonblok voor een pure smaak – en serveer je de olijfolie met een scheutje rauwe olijfolie, extra vergine natuurlijk. De klassieke Parmezaanse kaas hebben we vervangen door hennepzaadjes.

Deze soep is heel gemakkelijk te maken, licht, gezond, alternatief en – anders dan je misschien denkt – vol van smaak dankzij de doperwtjes maar ook de parelgort (gepelde gerst).

Ingrediënten

verse doperwtjes

1 ui

3 aardappels

1 courgette

kikkererwten

1 tot 1,5 liter water

150 gram parelgort (voorgekookte gort)

curry

zout

vers gemalen zwarte peper

extra vergine olijfolie

hennepzaadjes

verse basilicumblaadjes

Bereiding

Dop de doperwtjes, hak de ui, schil de aardappels en snijd ze in blokjes, boen de courgette schoon en snijd deze in blokjes.

Doe de doperwtjes, de ui, de blokjes aardappel en courgette samen met de kikkererwten in ruim water en laat het geheel ongeveer één uur op een laag vuur koken (begin met een liter water en voeg zo nog extra water toe).

Pureer de soep met een staafmixer.

Doe de parelgort erbij en laat nog ongeveer 15 minuten koken, of in ieder geval zo lang totdat de gort gaar is. Breng de soep op smaak met curry, zout en peper.

Italiaanse groentesoep met verse doperwten en parelgort. Met sous-chef Toni de Kat. Foto Charlotte Mesman

Serveer de soep met een scheut olijfolie, hennepzaadjes en verse basilicumblaadjes als garnering.