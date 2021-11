Haartrends 2021. Trend alert: skunk hair. Yep! ‘Stinkdierhaar’ is (extreem) hip

Skunk hair is de coolste of ergste (over smaak valt te twisten) haartrend voor winter 2021. Het een extreme haarkleur trend voor mensen met een uitgesproken persoonlijkheid.

Haartrends 2021. Trend alert: skunk hair. Yep! Stinkdierhaar is dé hipste haartrend. Foto: Charlotte Mesman

Nu de jaren ’90 op werkelijk alle creatieve facetten van onze samenleving hun stempel drukken (muziek, TV-series, mode, kapsels en beauty), kon het niet uitblijven: de skunk hair trend is terug. Het is de coolste of ergste haartrend voor winter 2021, afhankelijk van jouw persoonlijke smaak maar ook van de uitvoering die eraan gegeven wordt.

Haartrends 2021. Trend alert: skunk hair. Yep! Stinkdierhaar is dé hipste haartrend. Foto: Charlotte Mesman

De skunk hair trend kent, zoals je al merkt, geen gulden middenwegen. Kenmerkend voor deze nieuwe (of beter: vernieuwde) haarkleurtrend is: sterk contrasterende haarkleuren. Je gaat color blocken maar nu eens niet in je kleding maar in je haar. Even voor de goede orde: color blocken is het combineren van grote vlakken felle kleuren. Zet dit beeld nu over naar je eigen haar of bekijk onze streetstyle foto’s en je hebt het plaatje.

Stinkdier (lief maar maak hem niet bang of boos)

Een beter beeld krijg je zelfs als je even bij het diertje te raden gaat waarnaar deze haartrend genoemd is: de skunk, ofwel het stinkdiertje. Met andere woorden: laat je voor je nieuwe haarkleur(en) inspireren door de opvallende kleurverschillen in de vacht van dit schattige beestje.

De skunk trend was al in de jaren ’90 in zwang. De Spice Girls, Gwen Stefani maar ook een topmodel als Cindy Crawford, zij het in wat afgezwakte versie, vertoonden zich er al mee. Daarna verdwenen deze extreme haarkleurcontrasten uit beeld al kwam Rihanna er in 2010 nog even mee aanzetten.

Haartrends 2021. Rihanna in 2010

Momenteel laait de skunk hair trend in een vernieuwde versie weer hoog op. De trend heeft de charme van de jaren ’90 maar met een pittige en eigentijdse flair. Het zal niemand verbazen dat deze trend vooral onder de Tiktokkers veel navolging vindt.

Haartrends 2021. Trend alert: skunk hair. Yep! Stinkdierhaar is dé hipste haartrend. Foto: Charlotte Mesman

Het zou zelfs zomaar kunnen dat juist de Tiktokkers de bron van deze trend waren, en niet – zoals wel gedacht wordt – de film ‘Cruella‘ met Emma Stone met zwartwit skunk haar in de hoofdrol.

Steeds vaker zijn het de social media die trends lanceren die vervolgens mainstream (bijvoorbeeld door in de film- of muziekwereld) worden opgepakt. Feit is wel dat avant-gardistische sterren als Dua Lipa en Billie Eilish (denk maar eens aan haar gifgroene uitgroei) op dit gebied vooropliepen.

Haarkleurtrends 2021. Billie Eilish

Wie of wat de skunk hair trend weer nieuw leven heeft ingeblazen, is dus onduidelijk maar eigenlijk doet het er niet veel toe. De boodschap is meer zoiets van: doe wat je wilt, als het bij je past of je er zin in hebt. Wel even zelf interpreteren natuurlijk. De mogelijkheden zijn weer legio.

Je kunt kiezen voor een contrasterende linker- en rechterhelft en dus verticaal te werk gaan, maar je mag de kleuren ook horizontaal neerzetten zoals Billie Eilish met haar groene haarwortels.

Verder kun je spelen met contrasten tussen donker en licht, tussen koud en warm of met spannende kleurcombinaties zoals blauw-groen, blauw-zwart of zelfs blauw-zwart-blond.

Tot slot moet je skunk hair natuurlijk wel aankunnen. Het is een uitgesproken haartrend die je niet onopgemerkt laat. Vraag je af of jij dat wilt.

TRENDYSTYLE