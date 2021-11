Wil je op safe gaan, investeer dan in een camel jas. Heb je al zo’n klassieker in huis, waag je dan eens aan de wat frivolere winterjassen. Met deze jassen maak je een statement.

Modetrends winter 2021. In deze winterjassen wil je gezien worden. Caro Daur. Foto: Charlotte Mesman

Iedereen heeft wel een klassieke winterjas in de kast hangen, of het nu om een camel jas, een lange donkerblauwe jas of een puffer coat in een naturel kleur gaat. Prima! Ze doen het goed bij elke outfit. Maar soms wil je wel eens iets anders. Op dit punt hebben de modetrends voor herfst winter 2021 2022 veel fraais te bieden.

Maxi blazers, lange dikke vesten, coconjassen, fel gekleurde oversized coats, trench coats, wollen capes. De jassen voor deze winter zijn stijlvol en fantasierijk. De kleuren lopen uiteen van pure tot melkchocolade, van kobaltblauw tot kanariegeel, van levertinten tot warme herfstkleuren.

Wat voor een winterjas (voor erbij) je ook kiest, ga voor iets ultrachics, iets speciaals, een jas die warm houdt maar ook eentje waar je je bijzonder, uniek en – waarom niet – feestelijk in voelt. Laat ze maar kijken, want jij mag gezien worden.

De trench coat in lak/plastic

Modetrends winter 2021. In deze winterjassen wil je gezien worden. Foto: Charlotte Mesman

Ideaal voor de Nederlandse herfst en bovendien ook nog eens stijlvol is de ‘geplastificeerde’ trenchcoat. Draag ‘m met hoge laarzen, een coltruitje en een stijlvolle rok (mini mag ook) en jij bent door een ringetje te halen, én waterproof!

De lange jas in naturel kleuren

Modetrends winter 2021. In deze winterjassen wil je gezien worden. Veronica Ferrara. Foto: Charlotte Mesman

Ben jij van de klassiekers, zoek dan tussen de lange jassen naar een model dat er net even tussen uitspringt, vanwege de aparte kleur of de afwerkingen. De jas op onze foto bijvoorbeeld is nu eens net géén camel maar eerder een soort chocolademelkkleur (met véél melk), heeft leren revers en ultrachique zichtbare naden waardoor de jas (en jij) er ‘duur’ uitzien.

De cape

Modetrends winter 2021. In deze winterjassen wil je gezien worden. Foto: Charlotte Mesman

Capes doen deze winter ook volop mee, al zien we ze nog niet veel dragen. Combineer ze met een grote trui met hoge col en je hebt een supercombi.

De ultralange ‘alternatieve’ jas

Modetrends winter 2021. In deze winterjassen wil je gezien worden. Miriam Leone. Foto: Charlotte Mesman

Lang,met franjes en opvallende motieven. Kom uit je comfort zone met een jas die er zijn mag. Ultralange jassen in zachte wol zijn dé trend.

Teddy of gekleurd (nep)bont

Modetrends winter 2021. In deze winterjassen wil je gezien worden. Leonie Hanne. Foto: ADVERSUS

En dan zijn er nog de teddy jassen die fantasierijker zijn dan ooit. Laat je inspireren door de Duitse influencer Leonie Hanne die zich bij de show van Armani vertoonde in een wel heel bontgekleurde kruljas. Paarse vlinderbril erbij en jij kan doorgaan voor een superster. Om maar te zeggen… qua winterjassen geldt dit seizoen: the sky is the limit.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw winterlook.

TRENDYSTYLE