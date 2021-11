Modetrends winter 2021. Deze total black outfits zijn ideaal voor jouw herfstlook

Weet jij even niet wat je aanmoet? Maak het jezelf niet moeilijk en volg de allernieuwste modetrend voor herfst winter 2021: back in black. Doen!

Modetrends winter 2021. Photo courtesy of Celine

Back in black. Zwart is (eindelijk) terug in de mode. Langzaam maar zeker zien we deze slank afkledende niet-kleur terug op de catwalks, in de modecollecties voor winter 2021 en ook op straat. Het kon niet uitblijven na al die kleur.

Photo courtesy of Sportmax

Gisteren stuitte ik op een kuitlange zwarte jurk die ik in het pre-Covid tijdperk had gekocht. Het prijskaartje hing er nog aan. Tijdens de lockdowns had ik dit kledingstuk geen blik waardig gekeurd. Maar toen we vorige week op de redactie op zoek gingen naar catwalk-outfits in Halloweensfeer viel ons opeens op hoeveel zwart er op de Fashion Week catwalks voor deze winter was geshowd.

Photo courtesy of Ermanno Scervino

Zwart is terug, drong het tot ons door. En ja, die kuitlange jurk stond super met mijn Chelsea boots met track zool. Weer een outfit uit eigen kast! Deze ontdekking levert ons weer enorm veel nieuwe combinaties op. En met ons bedoelen we ook jou. Kijk je kast er maar eens op na en leg combinaties met kledingstukken die je onlangs hebt gekocht.

Er zijn een aantal zwarte kledingstukken die je helpen om je outfit die up-to-date winter 2021 feeling mee te geven. We noemen er een paar maar bekijk de catwalk foto’s maar eens. Jij komt vast op nog meer inspirerende ideeën voor jouw total black look.

Photo courtesy of Celine

Zwarte kledingstukken volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022

Stoere enkelboots met trackzolen (je wijde broeken draag je in je laarzen!)

Zwarte techno broeken in nepleer of met pailletten (liefst in een joggingstijl met elastiek in de taille)

Klassieke zwarte jassen

Zwarte puffer coats

Zwarte coltruitjes

Donkere zonnebrillen

Zwarte tassen

Lange zwarte jurken

Zwartkanten jurken

Zwarte leggings met hoge zwarte laarzen

Zwart fluwelen broekpakken

En reken maar dat deze kledingstukken zich gemakkelijk (ook met elkaar) laten combineren. Aan de slag ermee!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE