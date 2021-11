Modetrends winter 2021. 3x Winterlooks (voor als je het niet meer weet)

Weet jij het even niet meer? We zochten drie modelooks volgens de allernieuwste modetrends bij elkaar. Ze laten zich gemakkelijk bij elkaar halen en dragen.

Modetrends winter 2021. 3x Winterlooks. Photo; courtesy of Etro

De winter moet nog beginnen en toch weten we soms al niet meer wat we aanmoeten. Spijkerbroek en trui dan maar weer? Dat eeuwige joggingpak, erfenis van de lockdown winter van vorig jaar? Of heb je (al) zin in iets anders? We zochten drie modelooks voor volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 voor je uit. Misschien doe je er ideeën van op .

Total black. Van top tot teen in het zwart

Modetrends winter 2021. 3x Winterlooks. Photo; courtesy of Ermanno Scervino

Total black is terug. Hiermee kan het niet misgaan. Zoek in je kast naar die zwarte broek van toen. Tegenwoordig mogen de broeken ook weer strak zijn dus er gaat weer een hele wereld open. Eenvoudige zwarte (col)trui erop, je nieuwe zwarte boots of puntige pumps eronder. Klaar ben je. Welke jas? Maakt niet uit. Alles staat goed. Van je (nep)lammy tot je teddy of je lange, donkerblauwe jas.

Knielang rokje

Modetrends winter 2021. 3x Winterlooks. Photo; courtesy of Iceberg

Herinner je je de knielange rokjes uit de jaren 2000 nog? Zelf vond ik er nog twee in de kast (ben er weer superblij mee). Toen droegen we ze met kleine truitjes, nu draag je er een oversized trui op. Eronder een paar bergschoenen (cool!) en op je hoofd die vissershoed van vorig jaar winter (nu nog in de mode). Een leuke mix tussen vrouwelijk en stoer.

Een tikkeltje hippie

Modetrends winter 2021. 3x Winterlooks. Photo; courtesy of Etro

Nù is het moment om je luipaardprints van afgelopen jaren te dragen. Iedereen heeft ze weggelegd, achter zich gelaten, en dan moet je je er juist aan wagen. Maak er spannende combinaties mee, haal er andere prints of fantasierijke items bij. Een zwierige blouse, een vergeten gilet, misschien zelfs een tennistrui (ook weer in de mode). Maak er een vrolijk en kakelbont geheel in herfstkleuren en felle tinten van.

Bekijk de catwalkfoto’s en laat je fantasie gaan.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE