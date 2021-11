Op de catwalks voor 2022 spotten we de mooiste kapseltjes volgens de allernieuwste haartrends. Dit stijlvolle kapseltje is (ook) heel geschikt voor (de) feesten. Wordt dit jouw ultieme party kapsel?

Kapseltrends 2022. Dit gelkapsel is waanzinnig stijlvol (voor alle haarlengtes). Foto: Charlotte Mesman

Lange wapperende losse haren of stijlvolle bob kapsels zijn toch echt wel dé haartrends voor winter 2021 maar soms wil je even tegen een ander hoofd aankijken. Of gewoon even je omgeving prettig shockeren met een coole hair look. Voor dat soort momentjes laten we ons graag inspireren door wat er op de mode catwalks gebeurt.

Neem nu het ongelooflijk stijlvolle gelkapsel dat we op de catwalk van Emporio Armani voor zomer 2022 spotten. Met zo’n kapseltje sla je overal en altijd een goed figuur. Het is enorm stijlvol en heeft een hoog gehalte aan sterrenallure. Wij zien onszelf in gedachten al aan het kerstdiner shinen met zo’n waanzinnig chic kapseltje. Of tijdens Oud-en-Nieuw. Of misschien is het al iets voor dat feestje van komend weekend. Laten we het Armani-kapsel even onder de loep nemen.

Een groot voordeel is in ieder geval al dat je je haar er niet van tevoren voor hoeft te wassen, dit dankzij het gebruik van grote hoeveelheden gel. Lees: dit kapsel is (ook) jouw redding als je in tijdnood bent.

Het zal niet gemakkelijk zijn om dit kapsel als zodanig na te doen, maar je ook als je geen professionele hair stylist bent, kun je een heel eind in de richting komen.

Begin het met aanbrengen van gel op je haar en kam je haar met een fijne kam naar achteren. Scheid het haar van achteren in twee delen, zoals je dat zou doen voor een twee staarten. Draai elk van de haardelen rond en bind ze achter op je hoofd met een elastiekje samen zodat je aan weerszijden van je hoofd die zogenaamde ‘torchon‘ (zoals de Italiaanse kappers dat wel noemen) krijgt.

Sla de staart die je nu hebt dubbel en bind er een lint of stukje stof omheen. Dat hoeft er echt niet heel netjes te zien. Om het stukje stof doe je vervolgens nog een elastiekje om de hele boel bij elkaar te houden. Volgens ons is het stukje stof in de Armani-kapsels ook met wat haarlijm vastgezet (zie de kapselfoto’s) maar daar heb je een huisgenoot voor nodig. Een alternatief is: het lapje stof vervangen door een lint dat je strak vastknoopt.

Waar het om gaat, is dat je dit kapseltje interpreteert op jouw eigen manier. De kamstreken in gel zijn karakteristiek en maken het chic. Voor de rest maakt het niet uit hoe het er van achteren uitziet. Dit kapsel is ook geschikt voor kort haar. Dat zie je op de foto hierboven.

Bottomline is dat gelkapsels een supertrend blijven en dat ze altijd succes garanderen.

