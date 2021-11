Make-up trends winter 2021. Zo update je je oog make-up in enkele seconden. Influencer bij Prada. Foto: Charlotte Mesman

De make-up trends voor winter 2021 2022 laten onverwacht veel kleur zien en daar kun je heel eenvoudig mee uit de voeten. Maar laten we eerst even met de basis beginnen voordat we je de allernieuwste make-up hack uit de doeken doen.

De basis voor je nieuwe winter make-up

Make-up trends winter 2021. Zo update je je oog make-up in enkele seconden. Influencer Valentina Ferragni. Foto: Charlotte Mesman

Vooropstaat dat je huid mooi opgemaakt moet zijn. Daarmee kun je twee kanten op. Je kunt voor zo’n zwoel ‘vochtig’ huidje gaan of voor een matte huid. In het eerste geval gebruik je een weinig dekkende transparante foundation waar je nog wat glans aan kunt toevoegen, bijvoorbeeld een paar druppeltjes huidolie. In het tweede geval mag je met de poederkwast aan de gang.

Tweede focus zijn de wenkbrauwen. Of je nu voor volle wenkbrauwen gaat of op de trends vooruitloopt met dunne wenkbrauwen, ze moeten verzorgd, geborsteld en eventueel bijgetekend zijn. Tot slot nog even fixen met wat brow gel.

Je wangen kun je een gezonde blos met cream blush meegeven en op je lippen kun je volstaan met een transparante lipgloss.

Beauty hack voor je oog make-up

Maar je ogen… die mag je deze winter laten schitteren met een oog make-up in één opvallende felle kleur. Net zoals we in de kleding color blocken of voor monochrome looks gaan, zo doen we dat in make-up. Deze beauty hack is zo ontzettend simpel.

Instant make-up hack. Kies een kleur uit je outfit en maak je ogen ermee op.

Make-up trends winter 2021. Zo update je je oog make-up in enkele seconden. Influencer Amalie Gassmann. Foto: Charlotte Mesman

Ga voor felle kleuren zoals fuchsia of kobaltblauw. Je kunt de kleur van je oogmake-up ook op je haarkleur afstemmen als die een interessante tint heeft. Zo zagen we tijdens de Fashion Weeks influencer Amalie Gassmann met pastelgroen haar en gifgroene oogmake-up.

Hoe breng je de oogmake-up aan?

Heel eenvoudig: óf je trekt een dikke streep bij wijze van eyeliner langs je bovenste wimpers óf je kleurt er het hele bewegende gedeelte van je ooglid mee in.

Make-up trends winter 2021. Zo update je je oog make-up in enkele seconden. Influencer bij Prada. Foto: Charlotte Mesman

Als je wilt maak je deze oogmake-up af met een beetje mascara. Klaar ben je. Een kind kan de was doen. Er komt geen vervagen (het bekende ‘blenden‘) aan te pas. Je mag de oogmak-up zelfs scherp omlijnen zoals je op bovenstaande foto ziet. Het kan niet fout gaan.

Met deze oogmake-up laat je je ogen schitteren en breng je kleur in je gezicht aan. Het is een look voor elke dag maar ook voor een feestelijke gelegenheid. Hang een paar fonkelende, lange oorbellen in je oren en je bent onweerstaanbaar. Proberen!

TRENDYSTYLE