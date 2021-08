Tutti frutti-hazelnotentaart. Dit is de gezondste nazomertaart die er is!

Tutti frutti-hazelnotentaart. Dit is de gezondste taart die er is! Foto: Charlotte Mesman

Trakteer jezelf en je huisgenoten op de gezondste taart die je kunt bedenken: een tutti frutti-hazelnoten taart. De ingrediënten proeven naar najaar (om het woord herfst nog maar niet te noemen – wie wil er afscheid nemen van de zomer?) en zijn vol van smaak. Je kunt deze taart, als je wilt, geheel zonder toegevoegde suiker maken. Gebruik volkorenmeel in plaats van bloem. Gezonder kan niet!

Een topingrediënt in deze taart zijn de geroosterde hazelnoten, maar als je die niet kunt vinden kun je ze ook vervangen door een ander type noot. Dat geldt eigenlijk voor alle noten en het gedroogde fruit. Stel je eigen mix samen! Wij geven je ons recept. Gebruik het als basis voor jouw eigen herfsttaart.

Serveer deze taart bij de koffie of thee of – waarom niet? – bij het ontbijt.

Ingrediënten

1 handje krenten

1 handje rozijnen

rum (om de krenten en rozijnen in te wellen)

375 gram tutti frutti (gemengd gedroogd fruit: abrikoos, pruim, peer, appel)

100 gram geroosterde hazelnoten

100 gram ongebrande walnoten

50 gram pitten en zaden (lijnzaad, gierstzaad, maanzaad, zonnebloempitten)

cacaopoeder

5 eieren

200 gram volkorenmeel

1 zakje bakpoeder (16 gram)

1 zakje vanillesuiker (8 gram)

50 gram suiker (optioneel)

Ook nodig

Ronde taartvorm (met een diameter van 24 cm)

Bakpapier

Bereiding

Wel de krenten en rozijnen in rum. Vermaal de tutti frutti, de hazelnoten, de walnoten en de rozijnen (houd de rum apart) in een keukenblender. Afhankelijk van de kracht van je blender doe alle ingrediënten er tegelijk in of vermaal je de ingrediënten één voor één om ze vervolgens door elkaar te scheppen. Voeg daarna ook de rum, de helft van de zaden en pitten en wat cacao toe.

Breek de eieren in een grote kom en klop ze met behulp van een keukenmixer tot een schuimende massa. Incorporeer het meel, de bakpoeder, de vanillesuiker en eventueel extra suiker. Schep dan de tutti frutti mix door het beslag.

Bedek de bodem van de taartvorm met een stuk bakpapier en klem de rand erom zodat het bakpapier strak spant. Schep het beslag in de taartvorm, strijk de taart glad met een spatel of de achterkant van een lepel, garneer de taart met de rest van de zaden en pitten en cacaopoeder.

Bak de taart in een voorverwarmde oven op 180 graden in 30 tot 35 minuten gaar.

