Kapseltrends winter 2021 2022: de (super)lange pony intrigeert. Proberen!

De pony is hot volgens de kapseltrends voor winter 2021 2022. Met een lange (en brede) pony die (ver) over je wenkbrauwen valt, maak je een spannend statement.

Kapseltrends winter 2021 2022: de lange over-je-wenkbrauwen pony. Foto: Charlotte Mesman

Wil je je kapsel updaten volgens de haartrends voor winter 2021 2022, neem dan een pony in overweging. Pony’s zijn al sinds een paar seizoenen een enorme hit. Je kunt er hypermoderne hair looks mee creëren.

Lange en brede pony’s. Recht of rond

Kapseltrends 2021. Lange, ronde pony. Modeshow: Valentino. Foto: Adversus

We gaan allerlei soorten pony’s zien, maar één van de meest opvallende fringes is toch wel de superlange over-je-wenkbrauwen pony. Anders dan je misschien zou denken, gaat het hier niet om de zogenaamde ‘out grown’, de uitgegroeide pony, maar om een pony die lang en superstrak geknipt is.

Dit maakt deze pony – je raadt het al – behoorlijk high maintenance want er hoeven maar een paar weken overheen te gaan en je kunt écht niet meer uit je ogen kijken, maar het is tegelijkertijd wel het meest boeiende aan deze pony.

Kapseltrends winter 2021 2022: de lange over-je-wenkbrauwen pony. Photo: courtesy of Annakiki

Behalve lang zijn de pony voor herfst winter 2021 2022 ook breed. Het zijn pony’s om goed over na te denken want er gaat een heleboel haar vanaf. Aan de andere kant groeien ze, vanwege hun lange lengte, ook weer snel uit (dat is dus een voordeel maar ook een nadeel vanwege het onderhoud).

De lange ronde pony: toen en nu

Een ander interessant detail is de manier waarop de pony geknipt is. Je kunt voor een lange, brede en rechte pony gaan maar heel spannend wordt het als je voor een ronde pony kiest.

Dameskapsels. Pagekopje van een paar seizoenen geleden. Foto: Charlotte Mesman

Anders dan een paar jaar geleden toen het hele kapsel rond geknipt werd (zie hierboven) maken we er het komende seizoen géén pagekopje van maar laten we de pony ofwel vloeiend maar snel overgaan in een rechte haarlengte óf zelfs contrasteren met langere haarlengtes.

Kies je voor de eerste optie dan krijg je een wat klassieker effect, de tweede optie is modern en zelfs ietwat rebels.

Kapseltrends winter 2021 2022: de lange over-je-wenkbrauwen pony. Photo: courtesy of Dsquared2

Haartrends winter 2021 2022: de lange over-je-wenkbrauwen pony. Foto Charlotte Mesman

Lange pony met slag of krul

Kapseltrends winter 2021 2022: de lange over-je-wenkbrauwen pony. Photo: courtesy of N21

Kapseltrends herfst winter 2021 2022. De lange pony. Photo: courtesy of Missoni

De lange, brede pony is niet alleen voorbehouden aan steil haar, ook als je krullen of slag hebt, kun je je aan deze kapseltrend wagen. Ook in dat geval is het resultaat supermodern.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Wij hebben al een afspraak bij de kapper staan want die pony gaat er komen!

TRENDYSTYLE