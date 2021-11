7x Top haartrends voor winter 2021 2022. Deze trends moet je kennen. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor herfst winter 2021 zijn enorm inspirerend. Het is alsof de lockdown met de sluiting van de kapsalons van afgelopen voorjaar ons heeft wakker geschud. Shock-haar-therapie! Als we de kapsels voor deze winter bekijken zijn we met z’n allen de uitdaging goed aangegaan. We zetten de meest geliefde haartrends van nu voor je op een rijtje.

#1 De wolf cut. Stoer en stout

Deze kapseltrends voor winter 2021 zijn zò fout (lees: cool). Wolf cuts en mullets. Foto: Charlotte Mesman

Laten we met het allerstoutste kapsel voor winter 2021 2022 beginnen: de wolf cut. Deze moderne haarsnit is de wilde versie van het shag kapsel. Het bestaat uit één en al chunky laagjes, luchtige volumes, een onstuimige lange pony en een mullet (lees: matje) in de nek. Kan het ‘erger’?

#2 De French bob. Très charmant!

Kapseltrends 2021 2022. Dit French-Girl bobkapsel is waanzinnig cute. Foto: Charlotte Mesman

Een klassieker die weer helemaal terug is van weggeweest. Dit halflange kapsel à la Amélie Poulain met een haarlengte die – volgens het boekje – tot je mond reikt en met rechte pony is onweerstaanbaar.

#3 De Italiaanse bob. Stijlvol en chic

Kapseltrends winter 2021. Dit is het hipste bob kapsel van het moment. Influencer Ilenia Toma. Foto: Charlotte Mesman

Een korte, rechte bob met middenscheiding die we tijdens de Milan Fashion Week overal zagen. Simpeler kan niet, maar stijlvol dat dit halflange kapsel is! Als dit geen ‘Made in Italy‘ is dan weten wij het niet meer.

#4 De shag. Zo seventies

Haartrends 2021. Het shag kapsel is cooler dan ooit. Actrice Greta Ferro. Foto: Charlotte Mesman

Laagjes zijn dé trend en een schoolvoorbeeld daarvan de iedereen wel bekende jaren ’70 shag. We zien dit kapsel dit seizoen in alle haarlengtes en vinden het super.

#5 De airy boby. Luchtig als een wolk

Haartrends 2021. Nieuw: de ‘airy bob’, must-have kapsel voor winter 2021

De airy bob à la Rachel uit Friends (de jaren ’90 domineren de haartrends voor deze winter) kenmerkt zich door luchtige en volumineuze volumes met een grote, zwierige lok en een stevige knipoog naar de jaren ’70 (die ook in de jaren ’90 een heropleving doormaakten). Wel even een ervaren kapper op loslaten! Er moet echt structuur en model in je haar zitten, wil je het ‘airy‘ effect bereiken.

#6 Statement pony’s. Voor beginners en gevorderden.

Pony’s zijn dé haartrend voor winter 2021 2022. Ze zijn er in alle maten en vormen: van mini bangs tot ver-over-de-wenkbrauwen-pony’s, van curtain bangs (de ‘veiligste’ pony die iedereen goed staat) tot ronde pony’s, en verder rafelige pony’s, schuine pony’s, volle pony’s, seventies pony’s. Kortom, pony’s voor beginners en gevorderden.

#7 XL haar. Hot & happening

Houd jij niet van de schaar in je lokken? Dan is er voor jou de XL-haartrend. Lang haar is weer helemaal in-trend. Wel even héél goed verzorgen want het moet er tiptop uitzien.

TRENDYSTYLE