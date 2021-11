Modetrends 2021. Hoe kleden we ons deze winter? Leer het van de fashion modellen

Modetrends 2021. Wat kleden we ons deze winter? Leer het van de fashion modellen. Modellen: Valerie Scherzinger en Mathilde Henning. Foto: Charlotte Mesman

Sta jij af en toe vertwijfeld voor je kast? Ga dan eens te rade bij de modellen. Zij kennen de modetrends voor herfst winter 2021 2022 door en door (ze hebben ze zelf geshowd) en interpreteren ze op hun eigen, originele manier. Anders dan je misschien zou denken gaat het in dit modevak namelijk niet zozeer om schoonheid maar vooral om persoonlijkheid. Dan weet je meteen waarom de modellen de allernieuwste modetrends van de catwalks nooit als zodanig zullen overnemen.

De meeste modellen gaan voor eenvoudige, draagbare en stijlvolle looks. Je moet soms twee keer kijken om te zien dat er wel degelijk over is nagedacht. En dat is dan meteen het grootste mode geheim van je stijlvol kleden: het moet vooral nonchalant en moeiteloos overkomen.

We kozen een aantal outfit voor je uit en lopen er even met je doorheen.

Modelook 1: stijlvol in trench coat

Modetrends 2021. Wat kleden we ons deze winter? Leer het van de fashion modellen. Model: Adele Aldighieri. Foto: Charlotte Mesman

De trench coat is een klassieker die we weer volop gaan zien én dragen. In deze outfit is-ie gecombineerd met andere in-trend items:

de wijde, witte (!) broek met paperbag taille (ook voor de winter);

(!) broek met (ook voor de winter); de blouse met seventies fantasie ( groen is dé kleur voor winter 2021 2022);

( is dé kleur voor winter 2021 2022); de klassieke zwarte tas ;

; de klassieke donkerblauwe sweater die net zoals we dat in de jaren ’80 deden om de schouders is geknoopt (hoe lang hebben we dat al niet meer gezien?).

Bij frisser weer kun je onder de trench coat een lang vest dragen. Je vest mag tegenwoordig onder je jas uitkomen.

Modelook 2: unieke mode items

Modetrends 2021. Wat kleden we ons deze winter? Leer het van de fashion modellen. Foto: Charlotte Mesman

Deze mode look oogt eenvoudig maar er zitten toch echt interessante details in die de kenner niet zullen ontgaan:

het oversized jasje met interessant patroon;

de grote doorgestikte tas die wel heel erg vintage Chanel aandoet.

Om zulke toppers tot zijn recht te laten komen, kun je volstaan met een slim fit spijkerbroekje met een lichte boot cut en eenvoudige gympen.

Modelook 3: monochroom

Modetrends 2021. Wat kleden we ons deze winter? Leer het van de fashion modellen. Foto: Charlotte Mesman

Deze winter gaan we voor monochrome lookjes en dat hoeft lang niet altijd camel, zwart of wit te zijn. Van top tot teen in het vanillegeel is óók mooi. Mode ideeën voor winter 2021 2022 in deze look:

tonsuurton;

een warme coltrui , simpel maar stijlvol;

, simpel maar stijlvol; een lief tasje met goudkleurige ketting (nog steeds een trend) in dezelfde nuance die je overdwars draagt.

Modelook 4: alternatief en Eighties

Modetrends 2021. Wat kleden we ons deze winter? Leer het van de fashion modellen. Model: Alyda Grace. Foto: Charlotte Mesman

In deze Eighties streetstyle look zitten wel degelijk een aantal modetrends voor herfst winter 2021 2022:

het oversized (nep)leren jack met de nadruk op ‘oversized’;

de LBD (little black dress);

de (bijna) total black look (terug van weggeweest);

de sneakers met hiking-inspiratie (bergschoenen zijn hot);

de dunne panty’s, een ander erfstuk uit de jaren ’80 dat we weer omarmen.

Bekijk de modelooks maar eens en laat je inspireren voor jouw winterlook.

