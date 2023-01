Top 10 nieuwe modekleuren voor lente zomer 2023 (mooi!)

Modekleuren voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Fendi, Jil Sander, Max Mara, Valentino, Stella McCartney

Elk nieuw modeseizoen begint met nieuwe modekleuren. We hebben de top 10 nieuwe modekleuren voor lente zomer 2023 voor je. Deze hitparade is, zoals altijd, samengesteld door de Amerikaanse kleurenspecialist Pantone. De kleuren laten opvallende contrasten zien. Een mix van zachte, delicate kleuren en felle dynamische kleuren. Deze kleuren laten zich ook nog eens heel mooi met elkaar combineren.

Absolute topkleur, de kleur van het jaar 2023, is bovendien Viva Magenta, de rode kleur waar we je al veel over verteld hebben.

Top 10 nieuwe modekleuren voor lente zomer 2023

Maar dan nu de top 10 modekleuren voor lente zomer 2023. De kleuren zijn ontleend aan de catwalks in New York:

Modekleuren voor lente zomer 2023. Rood. Photo courtesy of Valentino

Dieprood (Fiery Red): een intense roodkleur, net iets dieper dan helrood

Fuchsia (Beetroot Purple): een helroze kleur die ontleend is aan de natuur

Vitaminisch oranje (Tangel): mandarijntjesoranje!

Modekleuren voor lente zomer 2023. Perzikroze. Photo courtesy of Jil Sander

Perzikroze (Peach Pink): een zachte, warme rozetint die naar het oranje neigt

Geelgroen (Empire Yellow): een blije gele tint met een drop groen

Kristalroze (Crystal Rose): warm ietwat poederig zachtroze

Kristalroze in de nieuwe zomercollectie 2023 van Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Frisgroen (Classic Green): een felle frisse groenkleur als jonge blaadjes in de lente

Exotisch groen (Love Bird): een grasgroene tint met ietwat meer geel

Klassiek blauw (Blue Perennial): een ietwat donkere grijsblauw tint

Grijsblauw voor het nieuwe zomerseizoen. Photo courtesy of Max Mara

Grijsblauw (Summer Song): een rustige, lichte grijsblauwe tint

In dit kleurenpalet komen maar liefst vijf kleuren in de range van roze-oranje-rood voor. Het zijn de kleuren van een vlammende zonsopgang! Verder zijn we drie tinten die naar het groen neigen – hoop doet leven! – en twee ingetogen blauwe kleuren. Opvallend is dat kleuren als violet en paars die de afgelopen seizoenen toppers waren ontbreken. Ook bruintinten zijn beeld verdwenen, wat overigens niet vreemd is voor het zomerseizoen.

Twee groentinten voor lente zomer 2023: frisgroen en exotisch groen. Photo courtesy of Fendi

Vijf klassieke modekleuren

Deze modekleuren worden nog eens aangevuld met vijf klassiekers:

Licht waterblauw (Skylight): een waterachtig blauwe kleur met een hintje groen

Vanillecrème (Vanilla Cream): een romige vanillekleur die ietwat naar het oranje neigt

Parelgrijs (Gray Lila): een superdelicate grijze tint

Vegan groen (Leek Green): een bleekgroene vegetarische kleur

Macchiato (Macchiato): een delicate zachtbruine kleur met een laagje schuim

Al deze kleuren kwamen we ook op de catwalks in Milaan en Parijs tegen. Je zult ze binnenkort in de boetieks en bij de modeketens gaan tegenkomen. Let maar eens op!

Top modekleuren voor lente zomer 2023 uit Londen

Als we naar de kleuren van de London Fashion Week voor lente zomer 2023 kijken – ook die zijn door Pantone in kaart gebracht – dan zien we ongeveer dezelfde tinten, maar in plaats van fuchsia komt krokuspaars in beeld. Groen en geel zijn ook in dit kleurenpalet goed vertegenwoordigd, net zoals rood (hier iets lichter), oranje (hier iets gedempter) en blauw (hier bijna elektrisch/kobaltblauw).

Conclusie

Al met al gaan we vooral voor vrolijke, dynamische en frisse kleuren die we naar hartelust combineren of afwisselen met zachte klassiekers als parelgrijs.

Goed om te weten: monochrome modelooks zijn nog steeds een huge trend, dus kies gerust één van de topkleuren en hul je er van top tot teen in.

