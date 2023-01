Tassentrends voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Valentino

Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe tassen. De tassentrends voor lente zomer 2023 zijn opvallend innovatief en vooral heel vrolijk. Je wordt er blij van! Het is een explosie van kleuren en grapjes (net zoals in de schoenentrends). Op de catwalks zagen we zelfs een tas in de vorm van een broccolistruik voorbijkomen! Een ander grapje is de uitvergrote sleutelhanger van Louis Vuitton.

Dit zijn de grootste tassentrend voor lente zomer 2023

Net zoals voor de andere modetrends geldt dat ook de tassen zich maar moeilijk laten onderverdelen in trends maar er zijn wel weer wat grote lijnen. We zetten ze voor je op een rijtje.

1. Explosie van kleur

Tassentrends voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Fendi

Dit seizoen gaan we vooral kleurrijke tassen dragen. Neonkleuren voeren de boventoon, maar eigenlijk mag alles. Verder zijn er effen tassen in felle kleuren maar ook tassen in multicolor.

2. Grapjes

We noemen al de ‘broccoli bag’ van Collina Strada en de uitvergrote sleutelhangertas van Louis Vuitton. Ook andere modehuizen kwamen met grapjes zoals het ietwat angstaanjagende beertje van Gucci. Wat subtieler is de sluiting in de vorm van een hart voor de tassen van Chanel. Burberry gaat voor tassen die je om je bovenarm gespt en Dries van Noten komt met een tas met franjes tot op de grond.

3. Natuurlijke materialen, haaksels en crochet

Tassentrends voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Max Mara

Tassentrends voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Dior

Houd je meer van een naturel touch dan zijn de tassen in haaksels en macramé vast iets voor jou. Zo komt de inmiddels overbekende Book Tote van Dior dit seizoen in macramé versie en spotten we een gehaakte tas met knopen bij Chloé. Max Mara ging op de beach toer met rieten (strand)manden en ruw linnen buideltassen.

4. Macro formaten

Tassentrends voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Vivetta

Jacquemus, de vader van de ieniemienie bag, blijft met mini-bags komen maar her en der steken macro bags de kop op. De knalgele tas bij Marni is ronduit gigantisch, net zoals de buideltas van Vivetta, maar ook de XL tassen bij Bottega Veneta, gevlochten natuurlijk, liegen er niet om. En we noemden al de shoppers. Die zijn dit seizoen nog steeds een trend. Die van Dior in het macramé dus, die van Prada in gekreukt felroze, geel, lila en cementgrijs.

Tassentrends voor lente zomer 2023. Photo courtesy of Prada

5. Klassiekers

Naast al deze grappen en grollen zijn er ook ‘serieuze’ tassen: klassiekers zoals de Fendi Baguette die zijn vorig jaar groots zijn vijfentwintigste verjaardag vierde, en strakke geografische modellen voor een high end fashion look.

6. Matching bags

Een laatste trend die we je signaleren – die is niet nieuw, maar we blijven ‘m zien – is: matching bags. Tassen die bijna opgaan in je outfit omdat ze in dezelfde kleur of dezelfde fantasie zijn uitgevoerd.

Klik hier voor de modetrends voor de heren voor 2023