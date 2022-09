Fendi viert de vijfentwintigste verjaardag van de Baguette tas

Vijf looks van de modeshow ter ere van de Baguette tas van Fendi. Photo courtesy of Fendi

De Baguette tas van Fendi is een cult item. Een beetje fashion addict kent ‘m, al was het maar vanwege de overbekende scène uit Sex and The City waarin een (charmante) dief Carrie Bradshaw onder bedreiging met een pistool beveelt tas af te geven waarop zij wanhopig tegenwerpt: It’s a Baguette.

Vijfentwintigste verjaardag van de Baguette tas van Fendi

Diezelfde Baguette viert dit jaar zijn vijfentwintigste verjaardag. “It was a special day when I designed this bag; the stars aligned. The horoscope said it was a Fendi day,” zo herinnert Silvia Venturini Fendi, Artistic Director of Accessories and Menswear van Fendi, de geboorte van haar geesteskindje.

Het verjaardagsfeest in New York

Natuurlijk moest de verjaardag van de Baguette gevierd worden. Silvia Venturini en Kim Jones, Artistic Director of Womenswear van Fendi, pakten groots uit met een speciaal voor de Baguette ontworpen collectie in samenwerking met Marc Jacobs, Tiffany & Co, Sarah Jessica Parker en Porter die allemaal hun eigen interpretatie van de wereldberoemde tas hebben gegeven. De collectie werd dan ook nog eens geshowd in New York.

Eerste look van de modeshow ter ere van de Baguette tas van Fendi. Photo courtesy of Fendi

De nieuwe Baguette tassen

Het modehuis Fendi ging daarbij voor een grote hoeveelheid mini en micro Baguettes die in de collectie terugkomen op parka’s, utility wear, handschoenen, hoeden, rokken en truien. En verder is er natuurlijk ook de Baguette zelf in een hyper-luxe en glossy glamour versie. Uit de koker van Fendi komen verder ook de luxueuze parka’s en beenkappen.

Micro en mini Baguettes van Fendi. Photo courtesy of Fendi

Marc Jacobs kiest voor de Baguette een ultragroot formaat. Zijn aandeel in de Baguette collectie bestaat onder meer uit parachute rokken, ballonvormige denim jack en cellofaan capes. Het geheel wordt nog eens verrijkt met de glitter van strass, zilver en fluogeel.

Fluo gele Baguette. Photo courtesy of Fendi

De meest opvallende en kostbare bijdrage is hoogstwaarschijnlijk van Fendi at Tiffany’s: een Baguette die geheel bestaat uit sterling zilver.

Ook Sarah Jessica Parker boog zich over de Baguette en ontwierp samen met Silvia Venturini Fendi een met degradé pailletten overdekte tas in het paars, wasabi, baby roze en zacht blauw.

Bella Hadid voor Fendi. Photo courtesy of Fendi

Het Japanse merk Porter gaf de Baguette tenslotte een mannelijke touch mee. Dit leidde tot de Bum Baguette die licht maar functioneel is.

Behalve de Baguette tassen is ook de collectie zelf volgens ons supercool. Eerlijk gezegd zouden we in elke outfit zò weglopen. Ons vielen vooral de vele kledingstukken in pailletten op die met schitterende wintertruien zijn gecombineerd. Supercool is ook de – wat lijkt – omgekeerde spijkerrok in het wit die met een dramatisch grote witte hoed werd gepresenteerd.

Marc Jacobs voor Fendi. Photo courtesy of Fendi

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en geniet van deze fantastische looks.

Klik hier voor de modetrends voor de heren voor winter 2022 2023