Deze nieuwe U-vorm haartrend voor 2023 maakt je haar voller

Laagjeskapsels zijn terug in de mode. Kapsel bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Een nieuwe haartrend voor winter 2022 2023 is: haar dat van achteren in een U-vorm is geknipt. Dit is op zich niets nieuws, maar het gaat wel weer een ding worden. En dat is gelet op de haartrends van de afgelopen tijden meer dan logisch.

De afgelopen seizoenen hebben we op het gebied van de haartrends de wildste dingen meegemaakt. Met de terugkeer van de jaren ’90 kwamen ook laagjes weer in beeld en dat resulteerde in heftige haarsnitten als de wolf cut (het wilde zus van de shag), de Rachel-haarcoupe (van Rachel uit Friends) en de mullet (het nektapijtje of haarmatje).

Haarsnit in U-vorm is trending op TikTok

Dit seizoen wordt het allemaal wat subtieler aan. Dat komt ook omdat we toch altijd nog een beetje huiverig tegenover laagjes staan. Voor de meeste vrouwen is het een ‘liever niet’. Maar je kunt er wel enorm mooie resultaten mee bereiken.

Zo kwamen de kappers de afgelopen seizoenen al met interne laagjes, dat is onzichtbare lagen die je haar extra volume meenemen. Voor winter 2022 2023 doen we er nog een schepje bovenop met haarlengtes die in een U-vorm worden geknipt. Deze haarsnit is op dit moment een huge haartrend op TikTok.

Het is een eenvoudige trend die heel geraffineerd kan zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat je je haar – lang of halflang – niet op één lengte laat knippen maar in een U-vorm, wat betekent dat het haar aan de zijkanten geleidelijk gelaagd is.

Dit levert een paar bonussen op: ten eerste krijgt je haar hier meer volume door omdat het niet zwaar en recht naar beneden valt, ten tweede krijg je rond het gezicht kortere lokken met meer beweging en dus heb je gelijk een haartrend als ‘face framing’ te pakken en ten derde kun je de kortere lokken aan weerszijden van je hoofd ook heel mooi van achteren over de langere lokken stylen waardoor je een schitterend gelaagde achterkant krijgt (met volume en beweging!).

Overigens is deze haartrend, die in Zuid-Korea, het Mekka van de K-beauty trends helemaal en vogue is, niet alleen geschikt voor steil haar maar ook voor haar met meer beweging. Een haarsnit met een U-vorm laat zich bovendien ook heel mooi stylen met slag of krul. De coupe laat zich verder goed combineren met allerlei soorten pony’s maar dat hoeft natuurlijk niet.

Of we nog een nadeel zien? Eigenlijk niet. Deze haarsnit is net zo onderhoudsvriendelijk als een haarsnit op één lengte want ook die moet je regelmatig laten bijpunten.

Wat ons betreft is deze haarsnit een go-go! Een kleine verandering met een grote impact.

Klik hier voor haartrends voor 2023 voor de heren