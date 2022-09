Dunne wenkbrauwen en virgin brows voor winter 2023

Wenkbrauwen met losse haartjes onder de wenkbrauwlijn. Foto Charlotte Mesman

Nog steeds verslingerd aan je minitieus gelamineerde wenkbrauwen? Prima. Maar de wenkbrauwtrends voor winter 2023 hebben meer voor je in petto: dunne wenkbrauwen en virgin brows.

De comeback van dunne wenkbrauwen

Topmodel Valerie Scherzinger met dunne wenkbrauwen. Foto Charlotte Mesman

Dunne wenkies zullen geen verrassing meer voor je zijn. We zagen ze vorig jaar al terugkomen. Deze trend hebben we aan de comeback van de jaren ’90 en 2000 te danken. Niet iedereen zal er direct blij mee zijn. Zeker niet de dames die ze al hebben meegemaakt. Want er kleeft wel een risico aan deze trend: je kunt haartjes weghalen die op den duur misschien wel nooit meer terugkomen.

Maar goed, topmodellen als Bella Hadid dragen hun brows in deze periode graag wat dunner. En er zijn er meer, zoals Iris Law, dochter van Jude Law. Uiteindelijk blijft het natuurlijk een persoonlijke kwestie.

Wenkbrauwtrends voor 2023: virgin brows

Losse haartjes onder de wenkbrauwlijn. Foto Charlotte Mesman

Een andere wenkbrauwtrend die voor winter 2023 weer eens de kop opsteekt, is virgin brows. Met andere woorden: wenkbrauwen waar nog nooit aan geplukt is.

Natuurlijk is het niet mogelijk om terug te keren naar die tijd dat je je wenkbrauwen nog wild en bushy droeg en er nog nooit een pincet aan te pas was gekomen, maar je kunt je wenkbrauwen wel een tijdje met rust laten en kijken wat er dan gebeurt.

Wenkbrauwen met losse haartjes onder de wenkbrauwlijn. Foto Charlotte Mesman

Je hoeft je daarbij vooral géén zorgen (meer) te maken voor die haartjes aan de onderkant van je wenkbrauwen die her en der verspreid groeien want vooral die haartjes maken je wenkbrauwen natuurlijk en modern.

Dus juist die haartjes die we met alle geweld, gewapend met pincet, hars of wat dan ook, te lijf gingen, laten we nu staan. Het zijn die haartjes waarmee we gaan pronken.

Hoe maken we deze virgin brows op? Met een wenkbrauwpotlood teken je ontbrekende haartjes bij zodat er een mooie, maar natuurlijke lijn in je wenkbrauwen zit en verder kam je de haartjes met een transparante wenkbrauwgel op hun plaats. That’s all. Verzorgd maar vooral ook natuurlijk en een klein beetje wild.

