Zò draag je deze herfst die zwart-witte mode look

De zwart-witte mode look is niets nieuws, maar blijft stijlvol en ultrachic. Zo geef je je black&white look een extra twist.

Zwart witte mode look tijdens de Milan Fashion Week

Zwart met wit zal altijd een chique combinatie blijven. Dat wist Coco Chanel, dat weten de mode ontwerpers en dat weten de influencers. Als je stijlvol voor de dag wil komen, ga je met een zwart-witte mode look altijd op safe.

Zwarte rok met witte blazer tijdens de Milan Fashion Week

Tijdens de Milan Fashion Week spotten we de mode look die je op onze street style foto’s ziet. Het is een inspirerend lookje waar we op de eerste herfstdagen goed mee uit de voeten kunt. Een uitdaging ook om onze eigen zwart-witte mode look een nieuwe boost mee te geven.

De look op de foto bestaat uit een zwarte rok (wie heeft die niet?) en een witte blazer. Het zijn de proporties die deze look fashionable maken. De lengte van de rok, de hoge split als contrast in deze vrij preutse outfit, de crop blazer, met een stukje blote buik, maar dan wel met extra lange mouwen. En niet te vergeten de megagrote tas.

Zwart-witte modelook tijdens de Milan Fashion Week

De mode accessoires doen de rest: zwarte mocassins met donkerrode sokken en een zwarte zonnebril.

Wat kun jij met deze zwart-witte mode look?

Het is niet een look om zo één-op-één over te nemen, al was het maar omdat niet iedereen dit soort kledingstukken in de kast heeft. Maar er hangen vast en zeker wel andere interessante zwarte en witte kledingstukken. Deze look kan helpen om die weer eens met een frisse blik te bekijken en om vernieuwende combinaties te maken.

En als je look dan compleet is, met zonnebril en al, trek dan een scherpe middenscheiding in je haar en breng het strak naar achteren. Of je haar nu lang of kort is. Je ultieme zwart-witte mode look voor herfst 2022 is nu compleet.

