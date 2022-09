LaLa Anthony Kim Kardashian en Sarah Jessica Parker bij de Fendi Baguette Fashion Show. Photo courtesy of Fendi

De Baguette, de meest bekende tas van het modehuis Fendi, zag 25 jaar geleden het licht en dat vierde het Italiaanse modehuis met een grootse modeshow in New York. Alles draaide in die show natuurlijk om deze tas maar ook om die Vips. De rij A-listers en andere bekenden was indrukwekkend. Think Kim Kardashian, Kate Moss en Sarah Jessica Parker.

Kim Kardashian bij de Fendi Baguette Fashion Show. Photo courtesy of Fendi

Dat Fendi besloot om de Baguette tas juist deze verjaardag in het zonnetje te zetten, lag voor de hand. Op dit moment vieren de Y2K hoogtij in de mode. Voor wie het nog niet weet, Y2K staat voor Years 2000, en daarmee wordt gewoonlijk bedoeld: eind jaren ’90, begin jaren 2000. Juist in die jaren zag de Baguette het licht. In 1997 om precies te zijn.

Kate Moss bij de Fendi Baguette Fashion Show. Photo courtesy of Fendi

Maar niet alleen de tas op de catwalk nam ons mee terug in de tijd, ook de gezichten langs de catwalk. Om te beginnen met Sarah Jessica Parker die in het Y2K-tijdperk bekendheid verwierf met Sex and The City, en daarin ook met een Baguette te zien was.

Kim Kardashian, Kate Moss en Sarah Jessica Parker bij Fendi

Christy Turlington, Amber Valletta Kate Moss en Shalom Harlow bij de Fendi Baguette Fashion Show. Photo courtesy of Fendi

Maar ook supermodel Kate Moss is onlosmakelijk met de jaren ’90 verbonden. Zij is het symbool van de grungy stijl uit die tijd en wierp een heel ander beeld op het klassieke schoonheidsideaal. Andere topmodellen uit die tijd die bij Fendi front row plaatsnamen, zijn Christy Turlington, Amber Valletta en Shalom Harlow. Als je in Y2K al een tijdje op deze planeet rondliep, zullen die namen je vast wat zeggen.

Een celebrity die iedereen – jong en minder jong – kent, is Kim Kardashian, eregast op de eerste rij, in een Fendi creatie en met opgelicht haar. En wat te denken van de legendarische Grace Jones?

Imaan Hammam bij de Fendi Baguette Fashion Show. Photo courtesy of Fendi

Maar ook aan hedendaagse vips en actrices ontbrak het niet. Onder de Beautiful People spotten we Nicholas Galitzine van ‘Purple Hearts’, Maude Apatow uit ‘Euphoria’ en Natalia Dyer uit ‘Stranger Things’. En ons eigen topmodel Imaan Hammam.

Maar de grootste ster was natuurlijk de Baguette tas zelf. Fendi had voor de gelegenheid aan Marc Jacobs, Tiffany & Co, Porter en ook aan Sarah Jessica Parker gevraagd om samen met het maison vernieuwende versies van deze gevierde tas op de kaart te zetten.