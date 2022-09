Deze make-up trend voor winter 2022 draait om je Cupidoboog

Make-up trends herfst winter 2022 2023. #bowlips. De Cupido boog. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Rachel Rhea @realrhcl. Makeup artist: Claudia Jacob

Elk seizoen komt MAC Cosmetics met een analyse van de nieuwe make-up trends. De afgelopen weken hebben we het al gehad over de comeback van lippenstift en matte huidjes, en over de zwarte en grungy oogmake-up die we het komende seizoen gaan dragen. Vandaag hebben we het over een make-up trend voor winter 2022 die alles te maken heeft met ‘styling’ en ‘artisticiteit’: het shapen van je Cupidoboog.

MAC heeft deze trend #bowlips genoemd. Het is een ontzettend leuke trend waarmee je je gezicht verschillende uitdrukkingen kunt meegeven. We laten het de make-up artists van MAC zelf vertellen:

Global Executive Director of Trend Cat Quinn over de #bowlips make-up trend voor winter 2022

Het afgelopen jaar, vooral op TikTok, was het een enorme trend om je Cupidoboog te vervagen met liner, dit ook omdat je mond dan voller lijkt. Op die manier krijg je zo’n pruilmondje, bijna als een Bratz pop of een pop met van die pruillippen. Maar wat ik dus echt heel mooi vind van dit seizoen is dat we teruggaan naar het highlighten van je Cupidoboog.

In plaats van je Cupidoboog te vervagen om de illusie van een vollere mond te creëren, gaan we de Cupidoboog scherp aanzetten. Die welvingen van je Cupidoboog zijn zo sensueel, en mooi, en persoonlijk. Want iedereen heeft net weer even een andere Cupidoboog. En als je er geen hebt, maak je dan geen zorgen, want je kunt er ook eentje tekenen.

Want in plaats van je Cupidoboog te vervagen, mag je er nu echt eentje tekenen. Deze trend zit echt in de lift. Het is ook iets dat aanhaakt bij de Roaring Twenties trend. We zien deze hartvormige monden ook op TikTok terug. Het is dé holiday-lip van 2022. Denk aan supergeaccentueerde Cupidobogen in allerlei roodtinten, bessenrood, roze, bordeaux. Allemaal echte holiday-kleuren. Het is een trend die de individualiteit onderstreept maar die ook een beetje sensueel en ondeugend is.

Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel over de #bowlips make-up trend voor winter 2022

Voor mij is het vooral ook een intellectuele trend. Het mag dan om sensualiteit en welvingen van de lippen gaan, maar het heeft ook alles te maken met licht en tekenen. Ik denk dat we heel veel plezier aan deze trend kunnen beleven want je kunt er alle kanten mee op. Je krijgt een compleet andere look als je voor een andere kleur gaat. Vooral voor de donkere kleuren trends is vorm heel erg belangrijk. Als je voor donkere kleuren gaat, krijg je een soort afwezigheid van licht waardoor vorm des te belangrijker wordt. Dus voor mij gaat deze trend vooral om het spelen met vorm, vooral van de Cupidoboog.

Luisa Sporkenbach, National Artist MAC Duitsland over de #bowlips make-up trend voor winter 2022

Het is weer iets heel anders dan bijvoorbeeld icy lips, want daar verwater je juist de vorm van je lippen en je Cupidoboog. Ik vind het echt mooi om met vormen te spelen. Je kunt je contouren scherp aanzetten en ook met concealer werken. Op die manier kun je van je mond iets unieks maken, een uniek accessoire in je gezicht.

Global Senior Artist MAC Frankrijk Tom Sapin over de #bowlips make-up trend voor winter 2022

Wat ik er ook mooi aan vind, is dat als je de vorm van je lippen ook maar een beetje verandert, je je hele persoonlijkheid verandert. Vooral voor mensen die het leuk vinden om hiermee te spelen, is dit een kans. Vaak genoeg realiseert men zich niet hoe je persoonlijkheid verandert als je ook maar een beetje de vorm van je lippen verandert. De perceptie van je make-up verandert erdoor.

Ik denk hierbij aan de jaren ’40 lipvorm – in Frankrijk noemen we het de ‘pin-up lip’ -. Toen zagen we een heel lage en langgerekte Cupidoboog die haaks staat op een heel sterke, hoekige lip. Dus als je ook maar even de vorm ervan verandert, krijg je iets compleet anders. Deze trend geeft je dus de mogelijkheid om met vormen te spelen en jezelf als verschillende karakters neer te zetten.

Met deze trend is de Cherry lip pencil van MAC weer helemaal hot op TikTok. Het is echt zo mooi, zo’n scherp aangezette bessenrode mond, besluit Cat Quinn. Supercool voor de feesten.

