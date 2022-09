Dit zijn de populairste laarzen trends voor de herfst en winter

Laarzentrends winter 2022 2023. Van links: bij Ganni, midden en rechts: bij Baum und Pferdgarten. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

De snelste up-to-date van je modelook voor het nieuwe seizoen is een paar laarzen. Of je nu nog in zomerkleding of al in de nieuwe wintermode loopt. Vanzelfsprekend zijn de laarzen trends voor herfst winter 2022 2023 supercool.

Laarzentrends winter 2022 2023. Hoge laarzen met details bij Stine Goya. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Een voorproefje daarvan kregen we al met de streetstyle mode tijdens de afgelopen Copenhagen Fashion Week. Daar zetten de mode peopletjes met de allernieuwste boots letterlijk hun beste beentje voor. We namen hun laarzen onder de loep en zetten de populairste laarzen trends voor de herfst en winter 2022 2023 voor je op een rijtje.

#1 Cowboy boots

Al sinds een paar jaar zijn het toppers en ook deze winter blijven we ze dragen: cowboy boots. De meest geliefde exemplaren: tot onder de knie, doorgestikt en met schuine hak.

#2 Stiletto’s

Chunky shoe addict? Prima. Lompe laarzen, om het maar even bot te zeggen, zijn nog steeds een trend maar de stiletto komt terug. Supervrouwelijk, übersexy maar bepaald niet comfortabel. De ultieme zitlaars J

#3 Chelsea boots met gekleurde zolen

Laarzentrends winter 2022 2023. Chelsea boots bij Holzweiler. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

De Chelsea boot met elastische boorden van de afgelopen seizoenen krijgt een make-up over met gekleurde zolen in neonkleuren: blauw, geel, rood, groen. Een andere nieuwigheid is de Chelsea boot met schakelketting op de voorkant.

#4 Plateauboots

Na de plateauschoen – vooral de plateau mocassin – is er nu ook de plateaulaars. Het populairste model: zwart, kniehoog en – jazeker – met hoge plateauzolen. Goed voor een stoere total black look, maar ook super onder een minirokje.

#5 Bikerboots

Bikerboots zijn terug. Bikerjacks trouwens ook. Het is weer bikercore geblazen. Dus ben je een bikergirl dan kun je dit seizoen je modehart volop ophalen aan de allernieuwste exemplaren.

#6 Metallic laarzen

Laarzentrends winter 2022 2023. Metallic laarzen bij Gestuz. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Elk seizoen weer proberen de modeontwerpers ze weer aan de man/vrouw te krijgen: metallic schoenen en laarzen. Zo ook deze winter. Enne… je metallic boots combineer je ook nog eens met een metallic tas. Matchen is weer cool.

#7 Puntige neuzen en spannende details

De puntige neuzen trend zet door. Het is niet een van de gemakkelijkste trends. Met van die lange punters ligt struikelgevaar op de loer. Ook zijn die puntjes snel kaal. Maar stoer zijn dit soort laarzen wel. Let ook even op de metalen details. Daar strooien de modeontwerpers dit seizoen ook kwistig mee. Of het nu een klassieke metalen ring is die karakteristiek is voor de bikerboot, een schakelketting op Chelsea boots of gewoon een zilverkleurig gesp.

Bekijk de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week maar eens en laat je inspireren.

