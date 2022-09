Zo draag je die doorzichtige mode trend voor winter 2022 2023

Doorzichtige mode trend voor winter 2022 2023. Doorkijkjurk met lingeriesetje bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Op verschillende catwalks kwamen we de doorzichtige mode trend voor winter 2022 2023 tegen. Prada, Miu Miu, Fendi, N21. Allemaal stuurden ze doorkijkjurken en –rokken de catwalk op. En dan niet zo’n beetje.

Transparant is dé mode trend voor winter 2022 2023. We gaan ons hullen in dunne stofjes die weinig te raden over laten. Over doorkijkjurken dragen we een stoer leren jack en doorzichtige rokken dragen we volgens Prada met wintertruien. Dat is het probleem niet.

Doorzichtige jurk met satijnachtige setje bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Maar veel van die doorkijkstofjes dragen we op de blote huid. En daar moeten wat kunstgrepen aan te pas komen om het fatsoenlijk te houden.

De doorzichtige mode trend voor winter 2022 2023 draag je met lingerie in zicht

Een lingeriesetje is deze winter de oplossing. En daarop mogen we onze fantasie loslaten want het setje mag, moet gezien worden. Het maakt integraal deel uit van je look.

Deze winter gaan we dus niet voor huidskleurige en naadloze broekjes en beha’s maar kiezen we setjes die onze look opleuken. Zo kun je je laten inspireren door Miu Miu waar we onder de doorzichtige jurken satijnachtige setjes in kleuren als roze, zachtblauw of donkerblauw tegenkwamen. De setjes bestaan uit beugelbeha’s en boxershorts met elastieken boorden.

Doorzichtige jurk met daaronder een witte tanktop en een zwarte hipster bij Prada. Photo courtesy of Prada

Bij Prada zagen we een zwarte hipster en een witte tanktop (witte tanktops zijn een must-have voor winter 2022 2023 – je draagt ze te pas en te onpas) onder een ragfijne jurk.

Doorzichtige jurk met lingeriesetje bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Fendi kwam met supervrouwelijk setjes in dunne materialen met floddertjes langs de randen. Zoals je ziet, mag je setje opvallen en hoeft het zelfs niet meer strak om je lijf te zitten. Het mag het wel iets van volume of reliëf hebben. Ook dat was voorheen dus echt not done. Je probeerde alles zo plat mogelijk te houden.

Doorzichtige jurk met lingeriesetje in stoere ruitjestof bij N21. Photo courtesy of N21

Maar het toppunt van vindingrijkheid zagen we bij het Italiaanse modehuis N21 waar een doorzichtig jurkje werd geshowd met een beha en hoge taille onderbroek in een dikke ‘outerwear’ stof met een mannelijke ruit!

Bekijk de foto’s maar eens en blaas je doorzichtige jurken dan nieuw leven in met deze innoverende insteek.

Klik hier voor de mode trends voor winter 2022 2023 voor de heren