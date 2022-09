Deze make-up trend voor winter 2022 2023 is party proof

#misplacedmetals. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Rachel Rhea @realrhcl. Makeup artist: Baltasar Gonzàlez Pinel

Elk seizoen brengt MAC Cosmetics de nieuwe make-up trends in kaart. De vier belangrijkste make-up trends voor herfst winter 2022 2023 zijn:

Lippen : lippenstift komt terug! Stament lippen zijn hot. Icy (gloss) en frosty texturen zijn huge lip trends.

: lippenstift komt terug! Stament lippen zijn hot. Icy (gloss) en frosty texturen zijn huge lip trends. Huid : we gaan zowel steamy skin als matte huidjes zien

: we gaan zowel steamy skin als matte huidjes zien Ogen : de oogmake-up is zwart en grungy (think zwarte oogmake-up met daarover gloss)

: de oogmake-up is zwart en grungy (think zwarte oogmake-up met daarover gloss) Styling: alles draait om expressie en fantasierijke looks.

De #misplacedmetals make-up trend voor winter 2022 2023

Over die laatste hoofdtrend, de styling trend, willen we je vandaag meer vertellen. Deze trend is onderverdeeld in twee subtrends: #misplacedmetals en #bowlips. We beginnen met #misplacedmetals. De subtrend #bowlips komen in een later artikel aan bod. We laten de visagisten van MAC Cosmetics aan het woord:

Global Executive Director of Trend Cat Quinn over de #misplacedmetals trend

In deze make-up trend voor winter 2022 2023 draait het allemaal om styling en kunstzinnigheid. Je kunt voor deze trend de make-up producten die je al hebt gebruiken. Het gaat erom dat je die producten op een andere manier gebruikt, als het ware opnieuw uitvindt. Het is dus tijd om je artisticiteit tevoorschijn te halen. Vergelijk het een beetje met een kledingstuk dat je al jaren hebt en dat je op een heel nieuwe manier combineert.

Het gaat hier dus om nieuwe expressie en nieuwe gebaren in je make-up routine. Eén van de subtrends in deze hoofdtrend is #misplacedmetals, wat overigens, vindt Cat Quin, een fantastische make-up trend voor de feesten in december is.

Het gaat hier om metallics die je gewoonlijk niet in het gezicht ziet of in bepaalde zones van je gezicht. Zoals chroomblauwe lippen of juweeltinten als paars en roze onder je ogen en op de jukbeenderen. Kostbare metalen als goud, zilver en rozegoud die eigenlijk haaks op elkaar staan maar die je allemaal met elkaar combineert, bijvoorbeeld op je oogleden.

Je kunt mixen en matchen. Bijvoorbeeld zilver, goud en juweelkleuren. De mood is meer punk dan lieflijk. Het is echt heel cool, concludeert Cat Quin.

Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel over de #misplacedmetals trend

Make-up trends winter 2022 2023. #misplacedmetals. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Rachel Rhea @realrhcl. Makeup artist: Baltasar Gonzàlez Pinel

Als we het over kleur en misplacing, misplaatsing, hebben, dan kunnen we een beetje in de war raken. Maar dat is niet de bedoeling. Alles wordt duidelijk als je weet dat deze trend bedoeld is voor mensen die echt van make-up genieten, die geen limieten kennen, vindt Baltasar González.

Een voorbeeld daarvan zie je in de make-up look op de foto hierboven. Het is een mix van roze, rood en goud. Je ziet deze kleuren op de oogleden maar dan wel tot aan de wenkbrauwen toe. Je speelt met make-up. Het gaat hier dus echt om styling en kunstzinnigheid. Het mag dan meer iets voor de tijdschriften en dergelijke zijn, toch kun je er ook in het dagelijks leven wel iets mee.

Make-up trends winter 2022 2023. #misplacedmetals. Photo Bruno Gasparini @brunogasperini. Model: Sarah Guerre @sarahguerre. Makeup artist: Jessie Lefler

De blauwe oogmake-up die je op de foto’s ziet bijvoorbeeld is goed draagbaar. De hoeveelheid blauw is enorm, echt heel intens, en de laag glitter bedekt de blauwe kleur compleet tot aan de wenkbrauwen. Het is, zoals gezegd, een beetje misplaced.

Maar misplaced betekent natuurlijk niet dat je de blauwe kleur op je kin gaat zetten, maar wel dat je met de hoeveelheden speelt, met de plaatsing, matte texturen zijn ook belangrijk maar het is vooral belangrijk dat je met kleur speelt.

Global Senior Artist MAC Frankrijk Tom Sapin over de #misplacedmetals trend

Een voordeel van metallic texturen is dat ze zich gemakkelijk laten plaatsen, ook misplaatsen. Alles wat metallic of frosted is, vervaagt mooi en is sneller vloeiend. Dus als je met kleuren wilt spelen, zet er dan een metallic of frost finish overheen omdat die mooi vervaagt. Het ziet er dan altijd mooi uit, ook al is de plaatsing ongebruikelijk.

Director of Artistry MAC Cosmetics Baltasar González Pinel over de #misplacedmetals trend

Zelfs als je van je ooglid tot aan de wenkbrauwen een enkele kleur gebruikt en dan metallic of glitter daarover aanbrengt, dan krijg je een schitterend effect. Je hebt dan echt geen eyeliner of wat dan ook meer nodig. Heel eenvoudig maar wel met een high impact.

