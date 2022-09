Zo zien de camel jassen voor winter 2022 2023 eruit

Camel jas van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

De jassen trends voor het nieuwe seizoen zijn onderling enorm verschillend, maar er is één constante: de camel jas. De camel jassen voor winter 2022 2023 zijn klassiek met een moderne twist.

De camel jas heeft grote voordelen: je kunt zo’n jas letterlijk overal bij dragen, je ziet er altijd stijlvol in uit en bovendien is de camel jas tijdloos. Elke keer weer komt dit stijlvolle item terug in de mode. Sterker nog, de camel jas is nooit uit de mode geweest.

Camel jas van Michael Kors. Photo courtesy of Michael Kors

De ‘echte’ camel jas bestaat uit kameelhaar. Deze haartjes zijn vochtdoorlatend maar beschermen tegelijkertijd enorm goed tegen de kou. Dat laat zich gemakkelijk verklaren: kamelen leven in de woestijn waar het overdag zinderend heet is en ’s nachts ijskoud. Kameelhaartjes zijn daarop afgestemd. In vintage winkels en dure boetieks kom je nog echte kameelhaar jassen tegen.

Maar tegenwoordig bestaan camel jassen uit kasjmier, een mix van kasjmier en wol, of ook meer synthetische materialen. Wat je budget ook is en in welk materiaal je je camel jas ook kiest, je slaat er altijd een goed figuur mee.

Camel jas van Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

De meest klassieke tint is natuurlijk ‘camel’, een benaming die dus zowel op het materiaal zelf als op de kleur slaat. Toonaangevend op het gebied van camel jassen is het Italiaanse modemerk Max Mara.

In elke wintercollectie van dit modehuis zijn altijd een aantal klassieke camel jassen te vinden. Op de catwalks krijgen we moderne varianten daar op te zien. Zo showde Max Mara voor winter 2022 2023 een camel jas met gewatteerde mouwen met daaronder een gewatteerde ‘trui’ met teddy details en een teddy rok. Hiermee wordt een klassieker als de camel jas letterlijk in een nieuw jasje gestoken.

Ook bij Michael Kors zagen we halflange camel jas voorbijkomen. Op deze catwalk werd de jas gedragen over een catsuit in dezelfde kleur.

Monochroom, ton sur ton, je van top tot teen in dezelfde (camel) kleur kleden, is ook voor winter 2022 2023 weer een top trend.

Zoals je ziet, mag je je camel jas dit seizoen wel een moderne twist meegeven, of ongewone combinaties leggen zoals camel met teddy (Max Mara) of een klassieker als een camel jas met een spannend item als een catsuit (Michael Kors).

Camel jas van Alexandra Mouria. Photo courtesy of Alexandra Mouria

Bij de Italiaanse ontwerpster Alexandra Mouria zagen we zelfs een cameljas met daarover een soort hemdje/schortje met aangerimpeld strookje, wat het dan ook mag zijn. Om maar te zeggen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en maak een shopping rondje in de stad of online. Je zult nog zoveel andere camel jassen voor winter 2022 2023 tegenkomen. Eén ding staat vast: met een camel jas zit je altijd goed.