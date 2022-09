Met deze fitness-tips kan jouw anti-aging avontuur beginnen

Laten we gelijk met de deur in huis vallen: het maakt niet uit hoe oud je bent, het is nooit te laat om te gaan fitnessen. Trainen in de sportschool is enorm anti-aging. Maar tegelijkertijd kan je er, als je eenmaal volwassen bent, ook nooit te vroeg aan beginnen. Fitnessen is anti-aging maar ook pro-aging.

Als je aan je lichamelijke vorm hecht, dan hebben we altijd nog te maken met twee pijlers: trainen en een uitgebalanceerd voedingspatroon. Ze vormen de basis voor een goede lichamelijke vorm en helpen om het natuurlijke verouderingsproces zoveel mogelijk te vertragen.

Iedereen weet het, maar voor veel vrouwen is de drempel van de sportschool hoog, ook omdat er vaak (onterecht) gedacht wordt dat je van trainen enorme spieren krijgt. Zoiets als die van Schwarzenegger. Maar niets is minder waar.

Om wat fabeltjes uit de wereld te helpen, hebben we een lijstje met beginnerstips en -adviezen van de experts opgesteld die helpen om een idee te vormen van trainen in de sportschool. Misschien helpen deze tips je over de streep, lees: over de drempel van de sportschool.

Even voor de duidelijkheid: we gebruiken de woorden ‘fitness’ en ‘trainen’ door elkaar maar in de praktijk staan die voor een trainingsschema met krachttraining (spierversterkende oefeningen), cardiofitness (äerobe training op bijvoorbeeld de loopband) en verder natuurlijk stretching.

Beginnerstips voor het trainen in de sportschool

Laten we meteen met het grootste misverstand beginnen: van trainen krijg je grote spieren . Maak je daar maar geen zorgen over! Je verandert echt niet in een soort hulk. Daar zullen je vrouwelijke bouw en hormonen wel voor zorgen. Het vrouwelijke lichaam is er gewoon niet op ingesteld om enorme spieren te ontwikkelen. Zelfs voor de heren, met al hun testosteron, is het niet gemakkelijk om spieren te kweken. Om hun spiermassa te vergroten, moeten ze hun krachttraining en voeding finetunen, en dan nog is het niet gemakkelijk om de gewenste resultaten te bereiken. Dus zet je de stap en schrijf je je in bij de sportschool wees dan niet bevreesd, train gerust met gewichten maar laat je wel begeleiden of in ieder geval wegwijs maken door een instructeur. Wees niet bang voor spiermassa, maar verheug je op strakkere spieren, een mooiere huid, een lager vetpercentage en een snellere en efficiëntere stofwisseling (want hoe meer spier, hoe sneller je stofwisseling, maar dat wist je waarschijnlijk al).

Dit is alles. De rest komt vanzelf als je eenmaal de stap hebt gezet en de drempel van de sportschool bent overgegaan. Het is niet moeilijk. Verzamel moed en ga ervoor. Je zult versteld staan van de resultaten maar ook van de energie die je van trainen krijgt. Plus: volgend jaar zomer kun je schitteren in je bikini.