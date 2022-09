Deze korte kapsels voor herfst 2022 passen bij een rond gezicht. Foto Charlotte Mesman

De haartrends en korte kapsels voor herfst 2022 hebben weer allerlei nieuwe dingen te bieden. Pixie cuts en mixie cuts (pixie cuts met een mullet) blijven een trend maar wel met vernieuwende details. We denken dat ze dit winterseizoen nu echt zullen gaan aanslaan.

De korte kapsels voor herfst en winter 2022 2023 zijn wat springeriger en speelser dan we gewend zijn. Dat komt omdat we met plukjes en laagjes gaan spelen. Een beetje zoals in de jaren ’80 maar dan wel net even wat cooler.

Uitgangspunt is nog altijd de klassieke pixie cut. Met name de pixie cut van Audrey Hepburn is weer helemaal actueel. We gaan vooral aan de haal met haar korte pony. Vaak droeg het stijlicoon die pony een beetje onregelmatig in plukjes over haar voorhoofd. Dat was toen vooral een kwestie van styling.

Dit seizoen gaan we niet voor een rafelige en onregelmatige styling, maar gaan we de pony ook echt zo knippen. Dat mag eigenlijk van alles zijn: diagonaal, met langere plukjes in het midden, met happen eruit, zigzag. En hiermee komen we bij het ronde gezicht.

Deze korte kapsels voor herfst 2022 passen bij een rond gezicht

Er wordt wel gedacht dat een kort kapsel een rond gezicht accentueert. Eigenlijk is dat ook wel zo. Lang haar kun je mooi aan weerszijden over je wangen laten vallen waardoor je gezicht smaller lijkt. Dat gaat je met kort haar niet lukken.

Maar er zijn andere trucjes. Ten eerste kun je je gezicht minder rond laten lijken door in de hoogte te werken. Ga je voor een pixie cut ga dan voor meer volume bovenop. En werk samen met je kapper aan een strategische pony.

Strategische pony

Een paar langere plukjes in het midden van je pony werken, net zoals meer volume bovenop je hoofd, in de lengte en doorbreken bovendien de ronde vorm van je gezicht. Maar het zou ook zomaar kunnen dat een diagonale pony, al dan niet met plukjes, voor jou beter werkt.

Hetzelfde geldt voor een rafelige pony. Je kunt op je vingers natellen dat zo’n pony, juist omdat er geen regelmaat in zit, vele malen beter werkt dan een strakke rechte pony die de ronde vormen in je gezicht accentueert.

Mixie cut en bakkebaarden

Kort kapsel met lange bakkebaarden en mullet op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

Ook wat langer haar in je nek (mullet) en wat langere bakkebaarden die je langs je oren naar beneden draagt of over je wangen stylet, doorbreken ronde vormen omdat je steeds in hoogte (en niet in de breedte) werkt. Mixie cuts zijn dan ook heel geschikt voor mensen met wat rondere vormen in het gezicht.

Het zijn allemaal ideeën om mee te nemen naar je kapper maar durf je zo’n moderne pixie aan dan heb je wel een ultratrendy look.