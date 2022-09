Goed deze street style look jouw nieuwe mode look voor herfst 2022 worden? Laat je inspireren. Haal die kokerrok maar weer tevoorschijn.

Influencer Tamara Kalinic in kokerrok met hooggesloten blouse en klein truitje. Street style foto Charlotte Mesman

‘Heb je die kleine, korte truitjes met halflange mouwen in de winkel zien hangen,’ vroeg mijn moeder. ‘Ik moest toch zo denken aan hoe ik me in de jaren ’60 kleedde. Altijd een kokerrok, hoge pumps en zo’n klein, kort truitje.’ Toen ze dat zei, schoot bij mij een street style look met kokerrok te binnen die onlangs tijdens de Fashion Week in Milaan bij Prada heb gefotografeerd.

Alles in die street style look kwam uit de collectie van zomer 2022 van maar je kunt er zo de herfst mee inwandelen. De look werd gedragen door influencer Tamara Kalinic en het stond haar goed. Het is echt een look om je voor je eigen mode look voor herfst 2022 te laten inspireren.

Kokerrokken

Duikel die kokerrok dus maar weer eens op. Het geeft niet in wat voor een kleur. Ook zwart is goed. Zwart maakt namelijk weer een enorme comeback. We gaan trouwens ook weer zwart op zwart dragen.

Heb je eenmaal je kokerrok te pakken combineer ‘m dan met een klein truitje. Zo eentje als mijn moeder in de modecollectie voor herfst 2022 van één van de grote modeketens had zien hangen. Of speur in je eigen kast naar kleine truitjes en blousjes die je lekker tuttig hooggesloten op het rokje kunt dragen.

Verder moet er natuurlijk nog iets aan je voeten. Dat kan een modern muiltje zijn zoals Tamara draagt. Maar het mag ook een paar hoge laarzen zijn of een paar pittig enkelboots met stilettohakken. Met klassieke pumps maak je de look stijlvol af. Met een paar slippers met sokken (mag ook) wordt-ie modern.

Bikerjacks

Het zal ook een beetje van het weer afhangen hoe je de look verder aankleedt. Overigens is het heel gemakkelijk om bij deze look een jas of jack te verzinnen. Het mag een trench coat zijn maar net zo goed een oversized bikerjack.

Juist supervrouwelijke kledingstukken als kokerrokken maar ook doorzichtige jurken (een modetrends voor winter 2022) laten zich heel stoer met een bikerjack combineren.

Al in de zomercollectie van Prada zagen we oversized bikerjacks die te pas en te onpas werden gedragen. In de nieuwe wintercollectie van Miu Miu zien we deze jacks in zo mogelijk nog stoerdere uitvoeringen terug.

Je ziet hoeveel één zo’n street style look los kan maken! Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen mode look voor herfst 2022.