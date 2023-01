13 Veel voorkomende fouten bij haarverzorging. Maak ze niet!

Ben jij lief voor je haar? Of kan je hair care nog beter? Check deze 13 veel voorkomende fouten in de haarverzorging.

13 Veel voorkomende fouten bij haarverzorging

Je haar heeft, net zoals de rest van je lichaam, constant aandacht en verzorging nodig. Er zijn een heleboel dingen qua haarverzorging die je kunt doen om je haar zo gezond mogelijk te houden. Denk hierbij aan regelmatige knipbeurten en het gebruik van kwalitatief goede haarproducten. Vooral de keuze van je shampoo en conditioner is erg belangrijk.

Maar daarmee ben je er nog niet. Ook al zou je je haar met de duurste haarverzorgingsproducten pamperen, dan nog kan het op sommige fronten fout gaan.

Dit zijn de meest voorkomende haarverzorgingsfouten die wij tegenkomen. Het is goed om ze te kennen want alleen dan kun je ze voorkomen.

1. Je haar wassen met heet water

Heet water maakt je haar droog en verwijdert onnodig veel beschermende oliën. Bovendien klit je haar sneller als je het met heet water wast.

2. Met los haar slapen

Je haar trekt stofjes en vuil aan en daar wil je ’s nachts niet met je gezicht in liggen. Je kunt lang haar daarom beter losjes bijeenbinden of vlechten.

3. Met nat haar naar bed gaan

Nat haar is kwetsbaar en fragiel. Je mag je haar best wassen voordat je naar bed gaat, maar stap niet met nat haar in bed want de wrijving met je kussen doet je haar geen goed.

4. Beginnen met haar borstelen vanaf je haarwortels

Veel mensen borstelen hun haar vanaf de haarwortels richting de haarpunten. Dat mag wel als je het al helemaal uitgeborsteld hebt – het kan zelfs nuttig zijn omdat je dan de natuurlijke oliën over de hele haarlengte verspreid – maar doe dit niet met bijvoorbeeld net gewassen haar. Je verplaatst klitten naar beneden en doet je haar onnodig geweld aan. Begin onderaan en werk stukje voor stukje naar boven.

5. Je haar strak vastbinden

De hoofdregel is: behandel je haar met zachtheid. Dat geldt ook als je het gaat vastbinden. Gebruik haarvriendelijke elastiekjes die niet schuren en bind het niet te strak vast. Dit kan schadelijk zijn voor je hoofdhuid (cornrows bijvoorbeeld kunnen zelfs letterlijk pijn doen) en je haar zelf.

6. Contact met ruwe, schurende materialen

Iedereen weet het inmiddels: als je haar je lief is slaap je op een satijnen of zijden kussensloop zodat je haar er zo min mogelijk wrijving van ondervindt. Dit geldt ook voor mutsen en petten. Ga voor hoofddeksel met een gladde voering. Pas ook op met sjaals. Die kun voor lelijke klitten zorgen.

7. Je haar droogwrijven

Zoals je ziet, hebben veel haarfouten met wrijving te maken. Ook je haar energiek met een handdoek droogwrijven is een veel gemaakte fout. Dep je haar droog. Beter nog is het als je hiervoor niet een handdoek maar bijvoorbeeld een oud, zacht T-shirt gebruikt. Hoe minder wrijving hoe beter.

8. Je haar borstelen of kammen als het nat is

We zeiden het al: nat haar is uiterst kwetsbaar. Borstel of kam het dan ook niet als het nat is, maar dep het droog en laat het eerst voor een groot deel aan de lucht opdrogen. Pas dan borstel je het door (maar dan wel van onderen naar boven!). Ga je voor een kam, gebruik er dan eentje met tanden die wijd uit elkaar staan.

9. De verkeerde borstel gebruiken

Ook de keuze van je borstel of kam is belangrijk. De ene borstel is de ander niet. Vermijd borstels met pinnen die je hoofdhuid kunnen beschadigen. Verdiep je verder eens in alle typen borstels. Voor het doorborstelen van lang haar gebruik je een paddle brush, dat is een platte borstel met een groot oppervlak. Voor het föhnen is een ronde borstel geschikt. Voor krullend haar kun je beter een kam met wijde tanden gebruiken.

10. De föhn te dicht bij je haar houden

Houd de föhn niet te dicht bij je haar en gebruik altijd het opzetstuk. Vergeet ook niet om je haar van tevoren te beschermen met een heat protector.

11. Teveel stylen

Alles waar te voor staat, is nooit goed. Dat geldt ook voor teveel stylen. Gebruik de föhn en steiltang zo min mogelijk. Pas ook op met haarstylingsproducten. Op den duur bouwen de residuen daarvan zich in je haar op. Dan kan het goed zijn om een deep cleanser te gebruiken. Maar vermijden is altijd nog beter dan voorkomen. Gun je haar in ieder geval af te toe een break, bijvoorbeeld tijdens de vakantie.

12. Conditioner op de haarwortels aanbrengen

Shampoo breng je vooral op je haarwortels aan, conditioner met name op de haarpunten, maar liever niet op je haarwortels en je hoofdhuid. Masseer met de shampoo je hoofdhuid om die goed te cleansen. Gebruik de conditioner om de haarlengte en vooral de haarpunten te voeden en hydrateren. Houd goed voor ogen wat de functie van je haarproducten is.

13. Je haar onbeschermd blootstellen aan de zon

Net zoals je huid heeft ook je haar van de zon te lijden. Onderschat dit niet! Bescherm je haar tegen de UV-straling met een haarproduct of een hoofddeksel. Voorkom voortijdige haarveroudering en zonneschade.

