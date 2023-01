De schoenentrends voor 2023 zijn in één woord bizar. Het is alle-gekheid-op-een-stokje, één en al …

Dit zijn de grootste schoenentrends voor 2023. Mary Janes met Western hak bij Prada. Photo courtesy of Prada

De schoenentrends voor 2023 zijn in één woord bizar. Het is alle-gekheid-op-een-stokje, één en al kleur, grapjes, hybride vormen, ongewone materialen. Denk daarbij aan doorzichtige schoenen, opengewerkte laarzen, sierhakken, zilver, goud, fantasieën en materialen als hout, jelly, dons en veertjes. Maar ook aan schoenen met ritsen en kleine tasjes!

Dit zijn de grootste schoenentrends voor 2023. Gladiatorsandalen met hoge hak en bloemen bij Vivetta. Photo courtesy of Vivetta

Doodgewone items als sneakers zagen we maar mondjesmaat langskomen. Wat we het komende seizoen aan onze voeten steken, moet opvallen. Peacocking is het sleutelwoord.

De schoenentrends voor 2023 lopen bovendien zo uiteen dat ze zich maar moeilijk in categorieën laten onderbrengen. Maar er zitten wel enkele rode lijnen in. Toptrends zijn volgens ons:

Dit zijn de grootste schoenentrends voor 2023. Fluo zomerlaarzen bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Herinterpretaties van de klassieke Mary Jane schoenen. Een voorbeeld? De Mary Janes met schuine Western hak van Prada.

Zomerlaarzen in allerlei kleuren, veelal tot net onder de knie

Hooggehakte sandalen

Plateauzolen voor letterlijk alle soorten schoenen

Kitten heels en slingbacks

Ballerina’s

Bandjes en riempjes, zelfs tot gladiatorachtige toestanden toe

Dit zijn de grootste schoenentrends voor 2023. Plateausandalen bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Andersoortige schoenen die we op de catwalks voor 2023 tegenkwamen:

Pumps in allerlei kleuren

Sock boots

Sandalen in alle mogelijke uitvoeringen

Hooggehakte muiltjes

Cuissardes

Seventies klompen met hoge hak

Dit zijn de grootste schoenentrends voor 2023. Hooggehakte klompen met sokken bij Etro. Photo courtesy of Etro

Hybride schoenen en laarzen

Een opvallende trend – we noemden het al – zijn de hybride schoenen en laarzen, zoals de Mary Jeans met gladiator bandjes van Christian Dior, de teenslippers met laarzenschacht van Miu Miu, de roze platformsandalen met schacht van opengewerkte hartjes van Vivetta.

Dit zijn de grootste schoenentrends voor 2023. Teenslippers met schacht bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Geitenwollen sokken

Een ander detail dat we steeds vaker tegenkomen, is: sokken of kousen, ook in zomerschoenen. Een bizar voorbeeld zijn de streepsokken in de hooggehakte klompen van Etro.

Schoenentrends die op hun retour zijn

Mocassins (al dragen we ze momenteel nog volop)

Chunky enkelboots

Kap/regenlaarzen

Moraal van het verhaal

Moraal van het verhaal: denk deze zomer een ‘out of the box’. Keus te over, zouden we zo denken.

