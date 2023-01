Total black is de modetrend voor 2023. Streetstyle mode tijdens Milan Fashion Week. Foto ADVERSUS

Fashionista’s onder jullie zullen het weten: de monochrome mode look is hot. Al sinds seizoenen paraderen de total looks in alle kleuren van de regenboog over de catwalks. Maar de nieuwigheid is de comeback van de total black look. Een look die we sinds decennia niet gezien hebben. Die is terug. Top! Want het is de gemakkelijkste en coolste modetrend voor 2023 die je kunt bedenken.

Ontelbare moods

Wie heeft er geen zwarte kledingstukken in de kast hangen? Iedereen toch. Combineer ze met elkaar. Het kan niet misgaan. Zwart op zwart is altijd goed. Het is de meest coole combinatie in modeland. Je kunt er zoveel moods mee creëren: chic, gotisch, punk, rock, stylish, fashionable, zelfs romantisch.

Total black voor de eerste maanden van het jaar

Total black is perfect voor de eerste maanden van het jaar waarin we vaak niet goed meer weten wat we aanmoeten. De lente is een ver-van-je-bed show maar ondertussen ben je al die winterkleding beu. Tijdens de Feesten deed je nog je best om een kleurrijke of feestelijke twist aan te geven maar in de eerste maanden van het jaar wordt onze creativiteit zwaar op de proef gesteld. De reddende engel is – je raadt het – al die total black look.

Zwarte broekpakken

Wil je er wel iets aan spenderen, dan kun je denken aan een zwart broekpak. Daar kun je oneindig veel plezier van hebben. Het jasje en de broek kun je als setje dragen maar ook met de afzonderlijke kledingstukken kun je supercoole combinaties leggen. Haal er een zwarte coltrui bij en een paar zwarte laarzen, en je look is klaar.

Lange zwarte jurken

Kijk ook eens naar kledingstukken in zwart fluweel. Dit materiaal is tegenwoordig übercool. En het is warm. Denk aan lange zwartfluwelen jurken maar ook aan zwartfluwelen broeken. Deze items zijn in het emmertje voor romantisch types. In de streetstyle mode zagen we ook hints naar Audrey Hepburn. Combineer je lange zwarte jurk in dat geval met een retro opsteekkapsel volgens de allernieuwste haartrends voor 2023 (we zagen Emily in Paris er ook al mee!) en haal er een grote zwarte zonnebril bij. Woow, dat voelt goed! Je dag kan niet meer stuk.

Lange zwarte (en mouwloze) jurken zijn ook een trend voor 2023. Die kun je winterproof maken met een zwart truitje en een oversized blazer.

Zwart leer

Om het nog maar niet te hebben over al het zwarte (vegan of nep) leer dat we tegenwoordig dragen. Ook daarmee kun je fantastische total black looks creëren. Je kunt er alle kanten mee op. Denk aan motorcore: een stoere leren broek met een paar motor boots en jij kunt de hele wereld aan. Of aan de Matrix-stijl die steeds weer in de mode opduikt. In dat geval is het zaak om een flitsende zwarte zonnebril op de kop te tikken.

Inspiratie genoeg om ook deze barre wintermaanden stylish door te komen, zouden we zo zeggen.

