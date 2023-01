Dit kapsel kan iedereen hebben. Check deze haartrend voor 2023!

Update je hair look met een flinke dosis gel. Het wet look kapsel is één van de hotste haartrends voor 2023. Iedereen kan het hebben.

Wet look kapsel. Check deze haartrend voor 2023! Foto Charlotte Mesman

De afgelopen seizoenen zagen we op de catwalks al regelmatig wet look kapsels voorbijkomen. Dit jaar gaat deze look helemaal doorbreken. Het wet look kapsel is één van de hotste haartrends voor 2023. En dat is supergoed nieuws!

Wet look kapsel. Check deze haartrend voor 2023! Foto Charlotte Mesman

Wet look kapsels zijn fantastisch. Ze hebben zoveel voordelen:

Ze helpen je een bad hair day door.

Ze zijn dé oplossing als je geen tijd hebt om je haar te wassen.

Ze zijn super glam en high impact!

Ze staan iedereen goed.

Ze zijn geschikt voor elke haarlengte.

Ze helpen je die laatste dagen voor die hoognodige knipbeurt door.

Ze zijn heel eenvoudig, zeg maar: fool proof!

Wet look kapsels in de streetstyle

Wet look kapsel. Check deze haartrend voor 2023! Foto Charlotte Mesman

Geen wonder dat we tijdens de Fashion Weeks heel wat influencers met wet look kapsels voorbij zagen komen. Deze kapsels versterken een fashionable outfit maar ze doen het ook heel goed bij een casual outfit met spijkerbroek.

Wet look party kapsel. Foto Charlotte Mesman

De look is pittig, snel, chic. Je slaat er een schitterend figuur mee op de dansvloer maar het is ook een topper bij je broekpak op de werkvloer. Voor een party is zo’n look gewoonweg cool, op de werkvloer straal je er power en efficiëntie mee uit.

Elke leeftijd en haarlengte

Hoe jong of niet meer zo jong je ook bent en wat voor een haarsnit je ook hebt, deze look kan iedereen hebben. Heb je een regelmatig gezicht, ga dan voor een middenscheiding zoals dat tegenwoordig dé haartrend is. Anders kun je ook voor een zijscheiding gaan en het haar ietwat over je voorhoofd leggen. Houd je ervan om het leven met open vizier tegemoet te treden, breng dan al het haar naar achteren.

Retro touch en andere haartips

Wet look kapsel. Check deze haartrend voor 2023! Foto Charlotte Mesman

Halflange kapsel kun je een retro twist meegeven door de haarpunten naar buiten te laten krullen. Ga je voor een zijscheiding dan kun je de lange, volle kant van je haar vastzetten met een mooie sierspeld. Supercool is het ook om met haarkleuren te spelen. Voor een wilde avond uit kun je je haar een spannende kleur meegeven en het vervolgens met gel bewerken. Hoe cool is dit?

Opgelet!

Wet look kapsels zijn supercool en heel eenvoudig te maken. Haal de gel met een fijne kam door je haar. Tegenwoordig houden de gels je haar aaibaar zodat het niet stijf om je hoofd plakt. Maar ga niet dat in dag voor een hoofd vol haarproduct. Op z’n tijd is zo’n gel kapsel enorm leuk maar gun je haar ook de tijd om ‘op adem te komen.’

Klik hier voor de haartrends voor de heren