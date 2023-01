De korte kapsels voor 2023 komen met een retro twist

Model Alix Bouthers met kort kapsel bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Houd jij wel van een kort kapsel? Dan kun je in het nieuwe seizoen je hart ophalen aan al het moois dat we op dat gebied gaan zien. Want niet alleen gaan we voor klassieke pixie cuts, ook andere korte kapsels voor 2023 komen met een retro twist. Een supercool voorbeeld is het korte kapsel van het Franse model Alix Bouthers.

Korte kapsels voor 20234 met een retro twist

Model Alix Bouthers voor Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Alix’ kapsel is zo’n typisch hoofd waar wij hair envy van krijgen. Iedereen wil toch wel zo’n retro krullenkopje? Kort maar vrouwelijk, retro maar uiteindelijk toch ook heel modern. En super veelzijdig.

Dit kapsel is vooral geschikt voor mensen voor met slag of krul. Het meest opvallende eraan is het wat langere haar in de nek en de volle, brede pony die tot op de wenkbrauwen valt.

Model Alix Bouthers voor Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

De kracht van dit kapsel is natuurlijk de beweeglijke textuur, vooral aan de zijkanten en achterkant. Het is een kwestie van je eigen textuur accentueren, iets wat de rode lijn in zo ongeveer alle haartrends voor 2023 is.

Model Alix Bouthers met kort kapsel bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Verder is de hair styling van belang. Het zijn vooral de krullen in de haarpunten van de pony die dit kapsel retro maken. Je moet hiervoor wel even met de krultang aan de slag.

Veelzijdig

Model Alix Bouthers voor Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Hoe veelzijdig dit korte kapsel wel niet is, blijkt als we de catwalkfoto van Miu Miu erbij pakken. Daar zien we Alix Bouthers met dezelfde haarsnit maar nu is die steil geföhnd.

De hair stylisten hebben gekozen voor een zijscheiding en het haar met gel plat om het hoofd gelegd. De pony is weggestyled en de gelaagde structuur van de haarsnit met de langere achterkant is hier goed te zien. Het retro kapsel van Alix is nu hypermodern!

Overtuigd? Je laat misschien niet één-twee-drie zo’n kapsel knippen maar je zult het met ons eens zijn dat het supercool is.

