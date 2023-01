Zo maken de influencers hun lippen op. De nieuwste make-up trends

Bruintinten, lipliner, overlining. Deze make-up trends blijven we ook in 2023 zien. Laat je inspireren door de influencers.

De nieuwe make-up trends voor 2023. Liptrends en influencers. Op deze foto Camille Razat. Foto Charlotte Mesman

Veel make-up trends komen van de catwalks. De modeontwerpers proberen samen met toonaangevende visagisten eigentijdse make-up looks te creëren die passen bij de mood van hun nieuwe collectie. Wat er backstage bij modeshows en op de runway gebeurt, zien we vroeg of laat in het straatbeeld terug als ‘de nieuwste make-up trends’.

De nieuwe make-up trends voor 2023. Liptrends en influencers. Op deze foto Chiara Ferragni. Foto Charlotte Mesman

De social media

Maar tegenwoordig is er ook een andere bron van inspiratie, een kweekvijver van trends: de social media. Eigenlijk is er een soort wisselwerking tussen de ‘klassieke’ visagisten bij de shows en media als TikTok en Instagram. De laatste laten zich inspireren door de catwalks en versterken de trends die daar te zien zijn, maar anderzijds kijken de traditionele visagisten ook naar wat er op de social media gebeurt.

De influencers

De nieuwe make-up trends voor 2023. Liptrends en influencers. Foto Charlotte Mesman

Als je wilt weten wat het resultaat van die wisselwerking is, kijk dan naar de influencers bij de shows. Die maken de vertaalslag naar de straat: de streetstyle.

Lip trends voor 2023

Vandaag nemen we de lip trends voor 2023 voor je onder de loep. Geen influencer of er komt lippotlood aan te pas. Monden zijn weer – nu we van de mondkapjes verlost zijn – een enorme trend. Ze mogen gezien worden. En de trend is: volle lippen.

De nieuwe make-up trends voor 2023. Liptrends en influencers. Foto Charlotte Mesman

Die kun je natuurlijk creëren met fillers (iets waar influencers bepaald niet vies van zijn) maar om met een mooie volle mond op al die streetstyle foto’s te staan, komt er toch altijd nog wat make-up bij kijken. Lippotlood is – we zeiden het al – dit jaar een huge trend.

Waarom lippotlood?

De nieuwe make-up trends voor 2023. Liptrends en influencers. Foto Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s en je ziet meteen dat je royaal mee aan de slag mag gaan. Je contouring met lippotlood mag gezien worden. Dat betekent dat je gerust een donkerdere kleur dan je lippen of lippenstift mag gebruiken. Rood maar ook bruin zoals we dat in de jaren ’90 en begin 2000 (Y2K) deden.

Het gebruik van lippotlood heeft heel wat voordelen. Je kunt:

er een sterke power mond met scherpe contouren mee kunt creëren (goed voor Instagrammable plaatjes);

de vorm van je lippen waar nodig corrigeren;

er je Cupidoboog mee accentueren (daarbij kun je kiezen uit verschillende vormen: een zachte vorm, een hartvorm, een V);

er je lippen voller en groter mee maken – overlining mag (!);

er het uitlopen van je lippenstift mee tegengaan;

en spannende combinaties tussen je kleur lippotlood en je lippenstift maken.

Roze lippenstiftkleuren voor voorjaar 2023

Zoals je op de foto’s ziet, neigen de kleuren allemaal een beetje naar het bruin. In de make-up trends voor 2023 verwachten we voor het voorjaar ook weer een opleving van roze en roodtinten. Daar pas je dan natuurlijk ook de kleur van je lippotlood aan aan.

Gloss voor vollere lippen

Speciale aandacht verdient nog de terugkeer van gloss, een andere liptrend uit Y2K. Gloss monden zien terug in beeld. En laat gloss nu eens fantastisch zijn om je lippen nog voller te laten lijken!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Laat je inspireren door de bruinroze mond met gloss van topinfluencer Chiara Ferragni of door de matte baksteenrode (sorry voor de ongezellig benaming) lippen van actrice Camille Razat, bekend uit Emily in Paris.

