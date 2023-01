De nageltrends voor 2023: natuurlijk blozende nagels

De nageltrends voor 2023 halen het beste in jouw eigen nagels naar boven. We gaan voor natuurlijke maar ultraverzorgde blozende nagels.

Nageltrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Nail art, rainbow nagels, blauwe of groene nagellak, superlange nagels. Vergeet het allemaal even. We gaan terug naar onze eigen natuurlijke nagels, maar dan wel in een ultrageraffineerde versie die je het beste als ‘blozend’ zou kunnen omschrijven. De nageltrends voor 2023 halen het beste in jouw eigen nagels naar boven.

Deze nageltrend zagen we al opkomen tijdens de afgelopen Fashion Weeks en wordt bevestigd door de nail looks van sterren als Selena Gomez en Margot Robbie.

Hoe ziet de natuurlijk blozende nageltrend voor 2023 eruit?

Nageltrends voor 2023. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk is het heel simpel. Volgens deze nageltrend gaan we voor nagellak die de natuurlijkroze kleur van je nagels net even wat meer aanzet. Je geeft ze dus net even een roze blush mee. Het geheel maak je af met een mooie glans of zelfs een heel verfijnd glittertje. Even voor de duidelijkheid: we gaan dus niet voor nudes en ook niet voor melkwitte formules zoals we die de afgelopen jaren wel gezien hebben. Denk maar aan de zachtroze glans van het binnenste van sommige schelpen. Got it?

Verder is ook de vorm heel belangrijk. Voor 2023 is ietwat recht in het midden van de nagel en wat ronder naar de hoekjes toe. Hoe lang je nagels zijn is niet zo belangrijk. Ze mogen kort zijn maar ook wat langer.

De basis voor blozende nagels

De basis voor deze natuurlijk blozende nageltrend is: ultraverzorgde nagels. Of beter nog: ultraverzorgde handen. Net zoals in de skin care en de haarverzorging verlegt het accent zich van het ‘esthetische’ naar het ‘care’ gedeelte. Je basis – of het nu om je huid, hoofdhuid of nagels gaat – moet goed zijn.

Hoe ga je te werk?

Allereerst ga je dus voor een manicure. Iedereen weet tegenwoordig wel hoe je dat zelf kunt doen. Week je vingertoppen in lauwwarm water, druk de nagelriemen met een houten bokkenpootje voorzichtig terug en knip zonodig de overtollige velletjes weg (zonder in je nagelriemen te knippen!).

Vijl je nagels daarna in die ietwat rechte vorm met rondingen aan de uiteinden, breng een basislak aan, ga voor een zachtroze nagellak en lak je nagels af met een topcoat.

Verwen je handen met een hydraterende huidcrème. Heb je even wat tijd, denk dan ook aan een scrub en een verzorgend masker.

Gelnagels?

Vertonen je nagels strepen of is het oppervlak niet glad dan kun je altijd nog voor een gel variant kiezen, als je het maar zo natuurlijk mogelijk houdt.

Klik hier voor beauty trends voor de heren