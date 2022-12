De nieuwste haarkleurtrends voor 2023. Auburn rood is dé kleur!

Rode haarkleuren zijn trending. Foto Charlotte Mesman

Je voelde het misschien al aankomen: in de nieuwste haarkleurtrends voor 2023 draait alles om rood. Hair stylist en influencer Randy van Rijsbergen update ons over deze coole nieuwe haarkleur trend waarvoor tegenwoordig zelfs de meest trouwe blondines overstag gaan.

De meest gewilde haarstijl van 2023

Overigens is het altijd belangrijk om je haarkleur af te stemmen op je haarsnit. De haarkleur moet je haarsnit completeren. Je kunt haarkleuren dus niet los zien van de haartrends.

In een eerder interview vertelde Randy van Rijsbergen die overigens vanaf 5 januari in zijn nieuwe privé salon aan de Bilderdijkstraat 77 in Amsterdam te vinden is over de meest gewilde haarstijl van het moment. Dat is: een haarlengte van ongeveer vijftien centimeters over de schouders dat op één lengte is geknipt met zachte rondingen aan de zijkanten zodat je een ovaalvorm krijgt en lange lagen – curtain bangs – rond het gezicht.

De nieuwste haarkleurtrends voor 2023

Deze nieuwe haarstijl, maar natuurlijk ook andere haarsnitten, gaan we in 2023 combineren met rode haarkleuren. ‘We zien het eigenlijk nu al gebeuren,’ vertelt Randy van Rijsbergen. ‘We zien ontzettend veel auburn haar. Dat is een koperen tint waar een bruin nuance in zit. Hierdoor is het geen schreeuwerige koperkleur maar een hele genuanceerde koperen kleur. Deze kleur kun je net zo licht of donker maken als je wilt. Er is dus altijd wel een tint te vinden die bij jouw gezicht past.’

Het hoeft dus niet allemaal zo extreem te zijn als op onze foto’s van de afgelopen Fashion Weeks. Zie ook de zachtere auburn haarkleur die Randy van Rijsbergen heeft gezet.

Auburn haarkleur door Randy van Rijsbergen. Photo courtesy of Randy van Rijsbergen

‘Auburn is echt het meest gevraagd, een superkleur. Het leuke is dat je er best wel mee kan variëren qua kleurhoogtes. Zowel de blondines kunnen er plezier van hebben als de brunettes.’

‘Het is een trend die echt aanslaat. Ik ken zoveel blondines die eigenlijk altijd blond blijven maar die nu met foto’s aankomen van deze haarkleur.’

Nu willen we nog wel eens schrikken van roodtinten in ons haar, maar dat hoeft helemaal niet. Randy van Rijsbergen stelt ons gerust. ‘Juist omdat er een bruine nuance in zit, is de auburn kleur die nu trending net wat koeler dan wat het normaal is. Dus als je bijvoorbeeld wat roodpigment in je huid hebt dat normaal gesproken door een roodtint omhoog gehaald wordt, dan is dat met deze tint veel minder, het is juist softer.’

‘Het fijne is bovendien dat als je zo’n hele zachte, koperen auburn tint in je haar hebt, deze na een aantal wassingen gaat toelopen naar een peach tint, wat ook heel mooi is.’

