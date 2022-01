In ‘Breakfast at Tiffany’s’ van Truman Capote kleedde Holly Golightly zich iedere dag alsof ze op iedereen indruk moest maken. De donkere brillenglazen verborgen haar ogen.

De Sixties komen terug. Zo creëer je die Breakfast at Tiffany’s stijl

De jaren ’60 komen terug in de mode: charmante manteltjes met A-lijn, kleine mantelpakjes met rechte minirokjes, laklaarzen met lage, vierkante hak. Bij Christian Dior bijvoorbeeld was het één en al Sixties in een jonge en flashy way. Ladylike mantelpakjes, dat wel, maar in funky kleuren en een eigentijdse twist. Jong en dynamisch.

De jaren ’60 mode voor zomer 2022. Photo courtesy of Michael Kors

Bij Michael Kors daarentegen zagen we BB-ruitjes maar ook kokerrokken. De show opende met een lange zwarte kokerrok die – zoals we dat deze zomer gaan doen – met een minuscule zwarte top, meer een beha eigenlijk, werd gedragen. Die zwarte kokerrok riep onvergetelijke beelden op: Audrey Hepburn in ‘Breakfast at Tiffany’s.

She wore a slim cool black dress, black sandals, a pearl choker. […] A pair of dark glasses blotted out her eyes. Bron: Breakfast at Tiffany’s by Truman Capote

In Breakfast at Tiffany’s van Truman Capote kleedde Holly Golightly zich iedere dag alsof ze op iedereen indruk moest maken. De donkere brillenglazen verborgen haar ogen. In de gelijknamige film vertolkte Audrey Hepburn hoofdpersoon Holly Golightly op onnavolgbare wijze.

De creaties van Givenchy en de ontwerpen van kostuumontwerpster Edith Head maakten van Audrey Hepburn één van de grootste stijliconen in de geschiedenis. Haar stijl is vandaag de dag nog steeds het referentiekader voor de vrouwelijke mode.

‘Mijn look is heel toegankelijk’, zei dezelfde Hepburn. ‘Vrouwen kunnen heel gemakkelijk mijn look creëren door hun haar op te steken en een grote zonnebril en een kokerjurk te kopen.’

Audrey Hepburn kon dat nu wel zo zeggen en haar look als gemakkelijk bestempelen, maar laten we haar kledingstijl is wat nader bekijken. Juist omdat eenvoud de kracht van haar look is, is het van belang dat je haar stijl niet met onnodige accessoires verwatert.

Deze kledingstukken liggen aan de basis van de stijl van het legendarische stijlicoon:

Jeans en coltruitje

Als Audrey Hepburn in de film ‘Breakfast at Tiffany’s’ het liedje ‘Moonriver’ neuriet, draagt ze een spijkerbroek met een coltruitje. Ook in haar privé-leven was dit één van de lievelingsoutfits van Audrey Hepburn.

Witte blouse

Als Holly Golightly in de film voor de eerste keer Paul ontmoet, draagt ze een witte bloes die haar frisheid onderstreept (‘a soap and lemon cleanness’ schrijft Truman Capote).

Zwart jurkje (inmiddels bekend als LBD, Little Black Dress)

Sinds Chanel is het zwarte jurkje een kledingstuk dat in geen enkele garderobe mag missen. De LBD staat voor ‘elegantie’. Een paar decennia na Chanel doet Audrey Hepburn er in Breakfast at Tiffany’s nog een extra schep bovenop. Zij maakt de LBD onsterfelijk.

Zonnebril en hoed

De combinatie ‘enorme hoed met enorme zonnebril’ waarmee Hepburn in de film verschijnt, is het synoniem van ‘stijl’ en ‘diva classe’ geworden. Het is dezelfde stijl die Audrey Hepburn haar hele leven, ook als zij niet voor de camera stond, heeft gekenmerkt.

