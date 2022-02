Huidverzorging. Zuren of enzymen. Wat wil jij in je gezichtscrème hebben

De hedendaagse skincare is enorm geraffineerd en geavanceerd. De ontwikkelingen zijn nauwelijks nog bij te benen. Hebben we net geleerd dat alfahydrozuren (AHA) zoals glycolzuur (uit rietsuiker), melkzuur en citroenzuur vooral geschikt zijn voor de rijpe huid en betahydroxyzuren (BHA) zoals salicylzuur voor de huid met acne, mee-eters en grove poriën, moeten we ons alweer in een ander ingrediënt gaan verdiepen: enzymen.

Skincare enzymen zijn veelal afkomstig van fruit zoals ananas en papaja. Deze enzymen hebben net zoals AHA en BHA een exfoliërende werking. Ze ‘eten’ dode, gekeratiniseerde huidcellen als het ware op. Anders dan zuren, leggen de experts uit, is hun werk hiermee gedaan. Zuren daarentegen dringen dieper in de huid door en werken ook in op levende huidlagen. Dat kan weldadig zijn voor de huid maar het kan ook irriteren.

Dat is dan ook de kritiek die steeds vaker op alfa- en betahydroxyzuren te horen is. Deze zuren zouden de huid irriteren, roodheid en jeuk veroorzaken en ‘m schilferig maken. Steeds vaker zouden schoonheidsspecialisten wanhopige vrouwen in hun stoel hebben met huidproblemen die door deze zuren veroorzaakt zijn. Er zouden zelfs gevallen van verbranding zijn.

Het klinkt allemaal heel ernstig, en dat is het ook als je ermee te maken krijgt, maar het probleem – aldus de experts – zit ‘m niet zozeer in de zuren zelf maar in het gebruik ervan. De meeste irritaties en andere huidproblemen zijn het gevolg van over-exfoliëren, ofwel een te enthousiast gebruik ervan. Het wordt oppassen geblazen, waarschuwen sommige experts, als op de verpakking van een skincare product met AHA of BHA wordt aangeraden om het dagelijks te gebruiken. Dat zou wel eens teveel van het goede kunnen zijn.

Veelvuldig gebruik van AHA of BHA kan de PH balans verstoren en je huid uitdrogen omdat talg of oliën verwijderd worden waardoor de huid uitdroogt. Ook de combinatie van de zuren met andere actieve ingrediënten zoals retinol (vitamine A) kan huidproblemen opleveren. Allemaal redenen waarom we de laatste tijd steeds meer kritiek op zuren tegenkomen. Met enzymen daarentegen zou je deze problemen omzeilen terwijl je er evenzo goed je huid mee exfolieert. Wil je toch zuren gebruiken, dan wordt wel aangeraden om voor polyhydroxyzuren (PHA) te kiezen. Deze zouden net iets milder zijn dan zusje en broertje AHA en BHA.

TRENDYSTYLE